Trapani ricorda Nicolò Giacalone: "La memoria diventi cultura della sicurezza sul lavoro"

23/07/2026 15:22:00

Non solo un momento di commemorazione, ma un'occasione per riflettere sul valore della vita, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla responsabilità collettiva.

Sabato 25 luglio, alle 9.30, nella sede SiPGI e Hygieia di via Osorio 24, a Trapani, si terrà l'iniziativa "Per non dimenticare – In memoria di Nicolò Giacalone", aperta alla cittadinanza, alle associazioni e a tutti coloro che vorranno partecipare.

L'incontro nasce con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di Nicolò Giacalone, il giovane operaio di Custonaci morto il 20 luglio 2022 in un tragico incidente sul lavoro mentre era alla guida di un'autogru.

Una vicenda che ha profondamente segnato la comunità trapanese e che, nel tempo, è diventata simbolo della battaglia per una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il momento di raccoglimento sarà dedicato a una riflessione sul valore della vita e sulla convinzione che "la memoria possa diventare impegno, attenzione e consapevolezza" per costruire una autentica cultura della sicurezza.

L'appuntamento avrà anche una finalità solidale. Saranno infatti esposti alcuni quadri realizzati dalla madre di Nicolò e il ricavato della loro eventuale vendita sarà destinato a iniziative benefiche.

La storia di Nicolò continua a essere al centro del dibattito sulla sicurezza sul lavoro. Le indagini avevano evidenziato infatti gravi irregolarità nell'utilizzo del mezzo e nelle mansioni affidate al giovane operaio.

Anche dopo la sentenza, la famiglia Giacalone ha continuato a chiedere che la vicenda non venisse dimenticata, trasformando il dolore in un impegno civile per la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

L'incontro di Trapani si inserisce proprio in questo percorso: ricordare Nicolò non solo come una vittima, ma come il simbolo di una battaglia affinché tragedie simili non si ripetano più.



