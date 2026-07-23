Trapani, Rivolta Femminile. A Palazzo d’Alì l’arte di Giusi Buttitta e Sandra Krastina

23/07/2026 16:15:00

Due artiste, due linguaggi e altrettanti modi di interrogare l’identità femminile. Giovedì 30 luglio, dalle 19 alle 21, la Sala Sodano di Palazzo d’Alì ospiterà un nuovo appuntamento di “Rivolta Femminile”, il progetto dedicato alla soggettività delle donne nell’arte contemporanea.

Protagoniste dell’artist talk saranno Giusi Buttitta e Sandra Krastina. A condurre l’incontro saranno la fondatrice e curatrice del progetto, la critica d’arte Anda Klavina, e la storica dell’arte e traduttrice Giovanna D’Angelo.

L’ingresso prevede un contributo libero.

Dalla fotografia concettuale alla pittura

Nata a Palermo e residente a Londra, Giusi Buttitta presenterà una ricerca fotografica che affronta identità, memoria, appartenenza e condizionamenti sociali.

Formatasi come restauratrice, ha lavorato anche a Trapani prima di trasferirsi nel Regno Unito. La sua pratica, inizialmente legata alla scultura e alle installazioni multimediali, si è progressivamente concentrata sulla fotografia e sull’identità femminile, osservata attraverso i ruoli, le aspettative culturali e i modelli ereditati.

Sandra Krastina, artista lettone in residenza a Trapani per “Rivolta Femminile 2026”, porterà invece una pittura figurativa di forte intensità psicologica. Attiva sulla scena artistica internazionale dalla metà degli anni Ottanta, ha affiancato alla pittura anche l’illustrazione e il lavoro nel campo dell’animazione. Le sue opere sono presenti, tra le altre, nelle collezioni del Museo Nazionale d’Arte della Lettonia.

La “Piccola Donna” dipinta con la sabbia di Trapani

Durante la residenza siciliana Krastina sta realizzando un nuovo ciclo di lavori destinato alla mostra collettiva di settembre. Utilizza acrilico e sabbia di Trapani su tavole di legno, riportando al centro una figura presente da oltre trent’anni nella sua ricerca: la “Piccola Donna”.

È una figura femminile dalle spalle ricurve, nella quale convivono vulnerabilità, resistenza e peso emotivo. Un’immagine che non racconta una storia lineare, ma costruisce un paesaggio interiore e lascia allo spettatore il compito di riconoscersi o prendere le distanze.

La terza edizione di “Rivolta Femminile”

Fondato nel 2023 da Anda Klavina e ispirato al pensiero di Carla Lonzi, il progetto propone artist talk, residenze, mostre personali e interventi nello spazio pubblico. Il percorso culminerà nella terza edizione della collettiva “Rivolta Femminile”, in programma dall’11 settembre al 25 ottobre al Complesso San Domenico di Trapani.

La manifestazione mette in discussione il canone artistico costruito attorno allo sguardo maschile e dà spazio alle differenti forme della soggettività femminile. Un’impostazione già al centro delle precedenti edizioni trapanesi, dedicate ad artiste siciliane o legate alla Sicilia.

Il successivo artist talk è previsto il 27 agosto con Claudia Villani e Marianna Cunderlikova. L’incontro del 30 luglio è patrocinato dal Comune di Trapani.



