Marsala, da oggi apre l’area sgambamento cani di Porticella

23/07/2026 00:16:00

Da oggi, giovedì 23 luglio, è fruibile la nuova area sgambamento cani di Porticella, in piazza Marconi, a Marsala.

Lo spazio sarà aperto ogni giorno, in questa prima fase, dalle 9 alle 13. Il Comune invita i cittadini a utilizzare l’area nel rispetto delle regole, mantenendo sempre sotto controllo i propri animali e contribuendo alla pulizia e al decoro dello spazio.

Le regole per utilizzare l’area

I proprietari dovranno garantire la costante custodia dei cani, raccogliere le deiezioni e utilizzare correttamente le attrezzature presenti. Insomma, valgono le normali regole di convivenza civile: i cani possono correre liberamente, i padroni un po’ meno dalle proprie responsabilità.

L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione degli utenti per consentire un avvio ordinato del servizio e preservare l’area appena resa disponibile.

Per ora la gestione resta al Comune

Quella avviata oggi è una prima fase sperimentale. La gestione dello spazio sarà infatti svolta direttamente dal Comune di Marsala.

Il precedente avviso pubblico non aveva raccolto alcuna manifestazione di interesse da parte delle associazioni di volontariato, animaliste e cinofile e degli enti del Terzo settore invitati a occuparsi dell’area.

In attesa di individuare eventualmente un soggetto esterno, sarà dunque l’Amministrazione comunale a garantire l’apertura e il funzionamento dello spazio di piazza Marconi.



