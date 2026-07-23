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» Agroalimentare
23/07/2026 10:08:00

Una pizzeria Marsalese tra le "Eccellenti" della guida "50 Top Pizza Italia 2026"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784794135-0-una-pizzeria-marsalese-tra-le-eccellenti-della-guida-50-top-pizza-italia-2026.jpg

C'è anche una pizzeria marsalese tra le "Pizzerie Eccellenti" selezionate da 50 Top Pizza Italia 2026, la guida considerata uno dei principali punti di riferimento del settore a livello nazionale e internazionale. Si tratta di Grano, il locale aperto da pochi anni sul lungomare Boeo, che entra così nella prestigiosa selezione dedicata alle migliori insegne italiane.

 

Il riconoscimento arriva in una classifica particolarmente seguita dagli addetti ai lavori e dagli appassionati, che ogni anno valuta centinaia di pizzerie in tutta Italia sulla base di diversi criteri, dalla qualità dell'impasto e delle materie prime al servizio, fino alla proposta gastronomica complessiva.

Nella scheda dedicata a Grano, i curatori della guida ripercorrono la nascita del progetto, frutto dell'iniziativa dei giovani cugini Marco e Paolo, che hanno coinvolto il pizzaiolo Daniele Li Causi nella realizzazione del locale all'interno di un antico baglio affacciato sul mare, di fronte alle Egadi.

 

La guida sottolinea alcuni degli elementi che hanno caratterizzato l'identità della pizzeria: un impasto ottenuto attraverso una lunga lievitazione con prefermento, l'attenzione nella scelta degli ingredienti e una pizza contemporanea dal cornicione contenuto. Vengono inoltre evidenziati gli abbinamenti proposti nelle pizze stagionali, la carta dei vini, i dessert di produzione propria e un servizio descritto come curato ma informale.

 

Per Grano si tratta di un traguardo significativo, soprattutto considerando la giovane età dell'attività. In pochi anni il locale è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel panorama della ristorazione siciliana, fino a ottenere l'inserimento in una guida che rappresenta uno dei principali riferimenti per il mondo della pizza.

Il riconoscimento assume anche un valore più ampio per Marsala, che vede una delle sue realtà gastronomiche entrare in un circuito nazionale di eccellenza, contribuendo a valorizzare un'offerta enogastronomica che negli ultimi anni continua a crescere sia in qualità sia in visibilità.

 

 









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