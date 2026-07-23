Birgi cresce e riduce le emissioni: arriva la certificazione ambientale ACA

23/07/2026 06:00:00

L’aeroporto di Birgi cresce. Crescono i voli, le destinazioni e soprattutto i passeggeri. Adesso, però, Airgest vuole dimostrare che non devono crescere allo stesso ritmo anche le emissioni.

Giovedì 23 luglio, alle ore 15, al “Vincenzo Florio” sarà consegnata ufficialmente la certificazione Airport Carbon Accreditation di Livello 2, uno dei principali standard internazionali per valutare le politiche ambientali degli aeroporti.

Un riconoscimento importante, ma soprattutto concreto: meno slogan verdi, insomma, e più conti sulle tonnellate di anidride carbonica effettivamente prodotte e risparmiate.

La conferenza stampa del 23 luglio

Airgest ha convocato una conferenza stampa per giovedì 23 luglio, alle ore 15, nei locali dell’aeroporto di Trapani-Birgi.

Durante l’incontro saranno illustrati il percorso seguito dalla società di gestione, le misure adottate per ridurre le emissioni e i prossimi obiettivi ambientali dello scalo.

Che cos’è la certificazione Airport Carbon Accreditation

L’Airport Carbon Accreditation, conosciuta con la sigla ACA, è il programma internazionale promosso dal sistema degli Airports Council International per certificare il modo in cui gli aeroporti misurano, gestiscono e riducono le proprie emissioni.

Il programma prevede sette livelli progressivi. Si parte dalla semplice misurazione dell’impronta di carbonio e si arriva al livello più elevato, riservato agli aeroporti che hanno raggiunto un equilibrio “Net Zero” per le emissioni direttamente controllate.

Il “Vincenzo Florio” risulta inserito nel registro internazionale degli aeroporti accreditati al Livello 2 – Reduction.

Cosa significa il Livello 2 ottenuto da Birgi

Il Livello 2 non è una semplice fotografia dei consumi. Per ottenerlo, un aeroporto deve innanzitutto calcolare annualmente la propria impronta di carbonio, individuando le principali fonti di emissione riconducibili alla società di gestione.

Deve inoltre dimostrare di avere introdotto procedure efficaci di gestione ambientale e, soprattutto, deve documentare una riduzione quantificabile delle emissioni rispetto agli anni precedenti.

In concreto, possono rientrare nel percorso interventi sull’illuminazione del terminal e dei piazzali, sull’efficienza energetica degli edifici, sulla climatizzazione, sui mezzi di servizio, sull’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e sulla gestione dei consumi.

La certificazione, dunque, non afferma che Birgi sia già un aeroporto a emissioni zero. Certifica però che Airgest misura le emissioni, ha adottato un sistema per ridurle e può dimostrare i risultati ottenuti.

Un aeroporto sempre più affollato

Il riconoscimento ambientale arriva mentre il “Vincenzo Florio” sta attraversando una delle fasi di maggiore crescita degli ultimi anni.

Ad aprile sono transitati da Birgi 123.638 passeggeri, con 938 voli operati e una quota di traffico internazionale vicina al 50 per cento.

Il mese successivo è andato ancora meglio. Secondo i dati ufficiali di Assaeroporti, a maggio lo scalo ha registrato 142.314 passeggeri, con un aumento del 25 per cento rispetto allo stesso mese del 2025. I movimenti complessivi sono stati 1.101, in crescita del 27,7 per cento.

Oltre 431 mila passeggeri nei primi cinque mesi

Tra gennaio e maggio 2026 il “Vincenzo Florio” ha totalizzato 431.433 passeggeri, quasi il 30 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Particolarmente significativo è il dato internazionale: 125.213 passeggeri nei primi cinque mesi, con una crescita del 97,7 per cento. In pratica, il traffico estero è quasi raddoppiato. Anche i movimenti aeroportuali sono aumentati del 23,5 per cento, raggiungendo quota 3.564.

Giugno si è chiuso con circa 150 mila passeggeri. Sommando questo dato, ancora arrotondato, al consuntivo ufficiale dei primi cinque mesi, Birgi avrebbe raggiunto nella prima metà del 2026 circa 581 mila viaggiatori.

Due aerei Ryanair e 24 rotte

A sostenere la crescita è soprattutto il rafforzamento della presenza di Ryanair, che per l’estate 2026 ha basato a Trapani due aeromobili.

Il programma prevede complessivamente 24 rotte, comprese le sei nuove destinazioni di Stoccolma, Bournemouth, Bari, Lublino, Saarbrücken e Verona. L’obiettivo annunciato è superare 1,2 milioni di passeggeri nel corso dell’anno.

Dal primo luglio è tornata inoltre ITA Airways, con un collegamento giornaliero tra Trapani e Roma Fiumicino, operativo fino al 6 settembre. Un volo utile non soltanto per raggiungere la Capitale, ma anche per utilizzare le coincidenze nazionali e internazionali offerte dall’hub romano.

Crescere, ma senza dimenticare il territorio

I numeri sono positivi e la certificazione ambientale aggiunge un tassello importante al rilancio dello scalo. Ma resta la questione decisiva: trasformare i passeggeri in presenze turistiche, pernottamenti e ricadute economiche per la provincia di Trapani.

Un aeroporto pieno è una buona notizia. Un aeroporto pieno di persone che trovano collegamenti efficienti, trasporti pubblici, servizi e un territorio organizzato sarebbe una notizia ancora migliore.

La sfida, quindi, è doppia: far crescere Birgi e, contemporaneamente, ridurne l’impatto ambientale. Il Livello 2 dell’Airport Carbon Accreditation indica che il percorso è cominciato. Adesso bisognerà capire quanto velocemente Airgest riuscirà a salire anche i gradini successivi.

Articoli correlati

Trapani vola davvero: aprile da record per il Vincenzo Florio

https://www.tp24.it/2026/05/06/aeroporto-di-trapani/trapani-vola-davvero-aprile-da-record-per-il-vincenzo-florio/233547

ITA Airways torna a Birgi con il volo giornaliero per Roma

https://www.tp24.it/2026/07/02/aeroporto-di-trapani/ita-airways-torna-a-birgi-con-il-volo-giornaliero-per-roma/236219

Aeroporto di Trapani-Birgi: estate da record con Ryanair, secondo aereo e 24 rotte

https://www.tp24.it/2026/02/24/aeroporto-di-trapani/aeroporto-di-trapani-birgi-estate-da-record-con-ryanair-secondo-aereo-e-24-rotte/230206

Più voli a Birgi. Ombra rilancia: “Obiettivo due milioni di passeggeri”

https://www.tp24.it/2026/02/26/aeroporto-di-trapani/piu-voli-a-birgi-ombra-rilancia-obiettivo-2-milioni-di-passeggeri-ma-i-comuni/230240

Buongiorno24 del 3 luglio 2026: Birgi chiude giugno con circa 150 mila passeggeri

https://www.tp24.it/2026/07/03/cronaca/buongiorno24-del-3-luglio-2026/236271



