Guasto durante la traversata: l'aliscafo torna a Trapani. Disagi per 150 passeggeri

22/07/2026 08:07:00

Quella che doveva essere una normale traversata verso Pantelleria si è interrotta dopo pochi minuti dalla partenza. L'aliscafo Carlo Morace di Liberty Lines, salpato dal porto di Trapani intorno alle 13.30 con circa 150 passeggeri a bordo, è stato costretto a invertire la rotta e a fare rientro nello scalo trapanese per un problema tecnico.

L'annuncio è stato dato dal comandante quando l'unità si trovava già in navigazione, nei pressi di Favignana. Ai viaggiatori è stato comunicato che il mezzo sarebbe tornato in porto per consentire le verifiche necessarie, senza che venissero fornite ulteriori informazioni sulla natura del guasto.

Attesa sotto il sole

Una volta sbarcati, i passeggeri hanno dovuto attendere l'esito degli interventi dei tecnici. La situazione è stata resa ancora più difficile dalle elevate temperature che hanno interessato la provincia di Trapani, con il termometro ben oltre i 40 gradi e il vento di scirocco a rendere l'aria ancora più afosa.

Nel corso dell'attesa è stata distribuita una bottiglietta d'acqua ai passeggeri, mentre il personale della compagnia seguiva l'evolversi della situazione in attesa di capire se il viaggio avrebbe potuto riprendere oppure se sarebbe stato necessario individuare soluzioni alternative.

La partenza nel pomeriggio

Dopo circa tre ore di fermo, il problema tecnico è stato risolto e l'aliscafo ha lasciato nuovamente il porto di Trapani intorno alle 16.30, proseguendo la traversata verso Pantelleria.

Nonostante la ripartenza, il ritardo ha provocato inevitabili disagi ai viaggiatori, molti dei quali avevano programmato coincidenze o impegni una volta arrivati sull'isola.

Le criticità anche sui traghetti

Le segnalazioni non riguardano soltanto gli aliscafi. Anche sul fronte dei traghetti, infatti, negli ultimi giorni sono stati riferiti alcuni inconvenienti tecnici su una delle navi in servizio. Una situazione che alimenta le richieste di un potenziamento della flotta e di collegamenti più affidabili, considerati essenziali per garantire la mobilità dei residenti e l'accoglienza dei turisti diretti a Pantelleria, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza.



