Jimmy Sax, Premio Mandrarossa e Vanoni: tre sere al Parco di Selinunte

22/07/2026 11:51:00

Tre appuntamenti molto diversi, uniti dal paesaggio del Parco archeologico di Selinunte. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, SelinuntEstate propone un fine settimana tra musica internazionale, letteratura e canzone d’autore.

Si comincia venerdì alle 22 con Jimmy Sax. Sabato, dalle 20, il Tempio di Hera ospiterà il Premio Letterario Mandrarossa e, a seguire, l’incontro con Concita De Gregorio e Melania Petriello. Domenica, alle 21, chiuderà il concerto dedicato a Ornella Vanoni, “Una ragione di più”.

Jimmy Sax tra elettronica e colonne antiche

Il primo appuntamento è uno dei concerti più attesi della stagione. Venerdì 24 luglio Jimmy Sax arriverà a Selinunte con la sua band e con un repertorio che mescola jazz, pop ed elettronica.

Dietro il nome d’arte c’è il sassofonista francese Jeremy Rolland, diventato popolare attraverso brani come “No Man No Cry” e una lunga attività dal vivo tra club, festival e grandi arene internazionali.

Il suo stile punta sull’impatto immediato del sax, sostenuto da ritmi elettronici e da un rapporto diretto con il pubblico. Al Parco il concerto durerà circa novanta minuti e dialogherà con la monumentalità del Tempio di Hera.

Il Premio Mandrarossa e il dialogo sulla maternità

Sabato 25 luglio, alle 20, sarà proclamato il vincitore della seconda edizione del Premio Letterario Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti.

Il progetto, promosso da Mandrarossa, marchio di Cantine Settesoli, coinvolge una rete di librerie indipendenti italiane. La giuria tecnica, presieduta da Concita De Gregorio, ha lavorato su 93 titoli candidati, selezionando le opere finaliste nelle diverse sezioni.

Dopo la premiazione, alle 21:30, Concita De Gregorio e Melania Petriello porteranno al Tempio di Hera “Madre. Una conversazione, nessuna colpa, centomila donne”.

Il dialogo intreccia esperienze reali, ricerche e racconti sulla maternità, senza ridurla a un modello unico o a un’immagine rassicurante. La partecipazione alla serata è gratuita.

L’omaggio a Ornella Vanoni

Domenica 26 luglio, alle 21, il fine settimana si chiuderà con “Una ragione di più – Viaggio nell’eleganza di Ornella Vanoni”.

La voce di Anna Bonomolo ripercorrerà il repertorio di una delle interpreti più riconoscibili della musica italiana. Con lei saliranno sul palco Salvo Correri alla chitarra, Diego Spitaleri al pianoforte, Massimo Calì al basso e Sebastiano Alioto alla batteria.

Le canzoni di Vanoni saranno rilette tra jazz, bossa nova e pop d’autore, attraverso arrangiamenti contemporanei che mantengono al centro la misura e l’intensità interpretativa del repertorio originale. Il concerto avrà una durata di circa ottanta minuti.

I prossimi spettacoli

SelinuntEstate proseguirà lunedì 27 luglio, alle 21, con “Del labirinto e altre storie”, spettacolo che unisce teatro e danza partendo da Virgilio, Ovidio e Italo Calvino.

Martedì 28 luglio, sempre alle 21, sarà la volta di “Orestea – La fuga di Eschilo”, con la regia di Giacomo Frazzitta.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Parco e sul sito di CoopCulture, dove sono pubblicate anche le schede complete degli spettacoli.



