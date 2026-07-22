‘A Scurata parte da Levanzo: musica all’alba sul sentiero di Cala Minnola

22/07/2026 15:03:00

La nona edizione de “‘A Scurata – Memorial Enrico Russo” comincia lontano dal tradizionale tramonto sullo Stagnone. Sabato 25 luglio, alle 5:45, il festival si aprirà a Levanzo con “Quattru petri”, una performance musicale lungo il sentiero che conduce a Cala Minnola.

Protagonisti saranno Riccardo Sciacca, alla voce, e Gregorio Caimi, alle chitarre. L’appuntamento è gratuito e inaugura la nuova formula “‘A Scurata peri peri”, con la quale la rassegna esce da Marsala e raggiunge altri luoghi della provincia di Trapani.

Il festival comincia con la nascita della luce

Per la prima volta “‘A Scurata” sceglie l’alba come momento iniziale. Il sorgere del sole diventa parte dello spettacolo, insieme al silenzio, al vento, al mare e alle pietre dell’isola.

“Quattru petri” nasce dall’esperienza dei Musicanti di Gregorio Caimi e intreccia cultura popolare siciliana, parola e ricerca musicale contemporanea. Non è pensato come un concerto tradizionale: il paesaggio di Levanzo entra nella performance e accompagna il passaggio dalla notte al giorno.

«Abbiamo voluto che il festival si aprisse con un’alba perché rappresenta un nuovo inizio», spiega Caimi, direttore artistico del Movimento artistico culturale. Il progetto, aggiunge, è costruito come un rito laico nel quale canto, silenzio e natura dialogano con il pubblico.

La nuova formula “peri peri”

L’appuntamento di Levanzo segna l’avvio del percorso diffuso dell’edizione 2026. Il cartellone toccherà anche Marsala, Marettimo, Mazara del Vallo, Santa Ninfa e Salemi, alternando teatro, jazz, canzone d’autore e musica popolare.

Un ideale arco di luce unirà l’apertura di sabato alla conclusione del 6 settembre, ancora alle 5:45, alle Case Romane di Marettimo. Qui Riccardo Sciacca e i Musicanti presenteranno “Lacrimi di sali”.

Tra le due albe, il festival manterrà il suo centro a Villa Genna, a Marsala, nel cuore della Riserva dello Stagnone.

Il primo spettacolo a Villa Genna

La programmazione marsalese partirà sabato 1° agosto, alle 19, con “La vuci di Rosa”, scritto da Luana Rondinelli e interpretato da Donatella Finocchiaro insieme ai Musicanti di Gregorio Caimi.

Lo spettacolo è dedicato a Rosa Balistreri e ne ripercorre la vita attraverso parole e musica: la voce, il dolore, la rabbia e la capacità di trasformare l’esperienza personale in memoria collettiva.

Seguiranno il Paolo Passalacqua Trio il 4 agosto, Marciante con “Voci d’autore” il 6 e Gulino, storica voce dei Marta sui Tubi, con “Dio è donna” il 9 agosto.

Il programma proseguirà per tutto agosto con gli Agricantus, Sade Mangiaracina, gli spettacoli teatrali tratti da Euripide e altri appuntamenti tra musica e narrazione.

L’apertura è però affidata a Levanzo: sabato 25 luglio alle 5:45, sul sentiero per Cala Minnola. Il programma completo e le informazioni sugli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale della rassegna.



