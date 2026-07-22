Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
22/07/2026 18:12:00

Trapani, radioterapia: dopo "solo" dieci anni c'è la gara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/trapani-radioterapia-dopo-solo-dieci-anni-c-e-la-gara-450.jpg

Articoli Correlati:

Dopo anni di annunci, rinvii e polemiche, arriva finalmente il passo che i pazienti oncologici della provincia di Trapani aspettavano da tempo. L'Asp di Trapani ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo servizio di Radioterapia e dell'ampliamento dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dando contestualmente il via alla gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei lavori.

La delibera è stata firmata oggi dal Commissario straordinario dell'Asp, pochi giorni dopo l'arrivo del documento conclusivo che ha certificato l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo. Un passaggio che sblocca una vicenda iniziata ormai dieci anni fa e che, nelle ultime settimane, aveva registrato l'ennesimo rallentamento.

 

Lo stop di luglio e il via libera in pochi giorni

 

Solo pochi giorni fa il Comitato per la Radioterapia denunciava l'ennesimo ritardo, spiegando che il progetto era ancora fermo all'Organismo di verifica e che mancava la validazione definitiva necessaria per bandire la gara.

Venerdì scorso, invece, è arrivato il via libera definitivo: conclusa positivamente la verifica tecnica, la Gestione tecnica dell'Asp ha validato il progetto, predisposto il disciplinare di gara e proposto la delibera che oggi dà ufficialmente il via alla procedura di affidamento dei lavori.

 

Come sarà il nuovo padiglione

 

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio articolato su quattro livelli, destinato ad ampliare l'offerta sanitaria dell'ospedale Sant'Antonio Abate.

Nel dettaglio saranno realizzati:

  • Servizio di Radioterapia, con due bunker per le apparecchiature;
  • Terapia subintensiva con 18 posti letto;
  • Complesso operatorio con quattro sale, una delle quali predisposta come sala ibrida;
  • nuovi reparti di Chirurgia generale, toracica e vascolare;
  • i reparti di Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia pediatrica.

L'intervento ha un valore complessivo di 41,066 milioni di euro, importo aggiornato dopo le prescrizioni del Genio Civile sugli aspetti strutturali e l'adeguamento dei prezzi. L'Asp ha confermato di disporre integralmente delle risorse finanziarie necessarie.

 

Dieci anni di attese

 

L'iter amministrativo affonda le radici nel 25 luglio 2016, quando venne approvato il progetto preliminare. Da allora il percorso è stato segnato da modifiche progettuali, aggiornamenti normativi, verifiche tecniche e numerosi rinvii che hanno trasformato la Radioterapia di Trapani in una delle opere simbolo delle lungaggini della sanità siciliana.

Nel frattempo centinaia di pazienti della provincia hanno continuato a spostarsi verso Mazara del Vallo, Palermo e altre strutture per sottoporsi ai trattamenti radioterapici.

 

Adesso la gara, poi il cantiere

 

L'approvazione del progetto esecutivo e la pubblicazione della gara rappresentano il primo vero passo operativo verso la realizzazione dell'opera.

Naturalmente serviranno ancora i tempi della procedura di affidamento, l'aggiudicazione e la successiva apertura del cantiere. Ma, dopo anni di promesse e stop burocratici, questa volta il percorso entra finalmente nella fase concreta.

Per i pazienti oncologici della provincia di Trapani resta la speranza che sia davvero la volta buona e che la Radioterapia, attesa da oltre un decennio, smetta di essere un progetto sulla carta per diventare un servizio finalmente disponibile sul territorio.



Sanità | 2026-07-22 18:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784737027-0-trapani-radioterapia-dopo-solo-dieci-anni-c-e-la-gara.jpg

Trapani, radioterapia: dopo "solo" dieci anni c'è la gara

Dopo anni di annunci, rinvii e polemiche, arriva finalmente il passo che i pazienti oncologici della provincia di Trapani aspettavano da tempo. L'Asp di Trapani ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo servizio di...







Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784727784-0-turismo-109-milioni-per-imprese-ristorazione-catering-e-stabilimenti-balneari.jpg

Turismo: 109 milioni per imprese, ristorazione, catering e stabilimenti...

Native | 22/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784717446-0-terza-edizione-de-il-suono-delle-stelle-musica-danza-e-sinergie-internazionali-tra-marsala-e-spagna.jpg

Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie...

Native | 21/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784639358-0-impianti-fotovoltaici-a-trapani-scegliere-soluzioni-efficienti-per-casa-e-impresa.jpg

Impianti fotovoltaici a Trapani, scegliere soluzioni efficienti per casa e...