Trapani, radioterapia: dopo "solo" dieci anni c'è la gara

22/07/2026 18:12:00

Dopo anni di annunci, rinvii e polemiche, arriva finalmente il passo che i pazienti oncologici della provincia di Trapani aspettavano da tempo. L'Asp di Trapani ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo servizio di Radioterapia e dell'ampliamento dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dando contestualmente il via alla gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei lavori.

La delibera è stata firmata oggi dal Commissario straordinario dell'Asp, pochi giorni dopo l'arrivo del documento conclusivo che ha certificato l'esito positivo della verifica del progetto esecutivo. Un passaggio che sblocca una vicenda iniziata ormai dieci anni fa e che, nelle ultime settimane, aveva registrato l'ennesimo rallentamento.

Lo stop di luglio e il via libera in pochi giorni

Solo pochi giorni fa il Comitato per la Radioterapia denunciava l'ennesimo ritardo, spiegando che il progetto era ancora fermo all'Organismo di verifica e che mancava la validazione definitiva necessaria per bandire la gara.

Venerdì scorso, invece, è arrivato il via libera definitivo: conclusa positivamente la verifica tecnica, la Gestione tecnica dell'Asp ha validato il progetto, predisposto il disciplinare di gara e proposto la delibera che oggi dà ufficialmente il via alla procedura di affidamento dei lavori.

Come sarà il nuovo padiglione

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio articolato su quattro livelli, destinato ad ampliare l'offerta sanitaria dell'ospedale Sant'Antonio Abate.

Nel dettaglio saranno realizzati:

Servizio di Radioterapia , con due bunker per le apparecchiature;

, con due bunker per le apparecchiature; Terapia subintensiva con 18 posti letto;

con 18 posti letto; Complesso operatorio con quattro sale, una delle quali predisposta come sala ibrida;

con quattro sale, una delle quali predisposta come sala ibrida; nuovi reparti di Chirurgia generale, toracica e vascolare ;

; i reparti di Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia pediatrica.

L'intervento ha un valore complessivo di 41,066 milioni di euro, importo aggiornato dopo le prescrizioni del Genio Civile sugli aspetti strutturali e l'adeguamento dei prezzi. L'Asp ha confermato di disporre integralmente delle risorse finanziarie necessarie.

Dieci anni di attese

L'iter amministrativo affonda le radici nel 25 luglio 2016, quando venne approvato il progetto preliminare. Da allora il percorso è stato segnato da modifiche progettuali, aggiornamenti normativi, verifiche tecniche e numerosi rinvii che hanno trasformato la Radioterapia di Trapani in una delle opere simbolo delle lungaggini della sanità siciliana.

Nel frattempo centinaia di pazienti della provincia hanno continuato a spostarsi verso Mazara del Vallo, Palermo e altre strutture per sottoporsi ai trattamenti radioterapici.

Adesso la gara, poi il cantiere

L'approvazione del progetto esecutivo e la pubblicazione della gara rappresentano il primo vero passo operativo verso la realizzazione dell'opera.

Naturalmente serviranno ancora i tempi della procedura di affidamento, l'aggiudicazione e la successiva apertura del cantiere. Ma, dopo anni di promesse e stop burocratici, questa volta il percorso entra finalmente nella fase concreta.

Per i pazienti oncologici della provincia di Trapani resta la speranza che sia davvero la volta buona e che la Radioterapia, attesa da oltre un decennio, smetta di essere un progetto sulla carta per diventare un servizio finalmente disponibile sul territorio.



