Elezioni regionali: è partito il "Work in Progress" del centrosinistra siciliano

22/07/2026 06:00:00

Prende forma il percorso del centrosinistra siciliano verso le prossime elezioni regionali. Da Gela è partito "Work in Progress", il ciclo di incontri promosso dalle forze progressiste con l'obiettivo di costruire un programma condiviso attraverso il confronto con amministratori, associazioni, sindacati e realtà del territorio.

All'iniziativa hanno preso parte i rappresentanti dei partiti della coalizione, riuniti per una giornata di lavoro dedicata all'ascolto delle esigenze della Sicilia e alla definizione delle priorità politiche.

A fare gli onori di casa è stato il vicepresidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di Paola, che ha evidenziato la partecipazione registrata nel primo appuntamento e il valore di un percorso costruito partendo dai territori. Presenti tutti i leader di partito o i loro referenti, che si sono messi in ascolto di cittadini ed esperti che hanno parlato di alcune importanti tematiche regionali e territoriali. L'ex presidente della commissione Ambiente dell'Ars Giampiero Trizzino, il sindacalista della Cgil Roberto Ferrari e referenti del gruppo 'Patto per restare' hanno parlato rispettivamente della gestione dei rifiuti, sanità e restanza. È intervenuto anche il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano che ha parlato dell'esigenza di migliorare parecchie infrastrutture soprattutto del sud della Sicilia, come il porto di Gela, la Gela-Siracusa e l'anello della SS 115 Gela-Castelvetrano.

I temi affrontati

Tra i temi affrontati anche lo spopolamento delle aree interne e alle strategie per contrastare il progressivo abbandono dei piccoli centri; la questione della gestione dei rifiuti, con un confronto sulle scelte impiantistiche previste dalla Regione e sulle possibili alternative, alla presenza di rappresentanti del mondo ambientalista. Spazio anche alle criticità della sanità siciliana, alla situazione del Cefpass, alle politiche per il lavoro femminile e alle pari opportunità, temi indicati come centrali nella futura piattaforma programmatica del campo progressista. L'incontro è stato caratterizzato anche dall'assenza del leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, attualmente impegnato in un percorso politico autonomo. A rappresentare il movimento è stato il coordinatore regionale Miguel Donegani, che ha escluso interpretazioni politiche sull'assenza del deputato, spiegando che la scelta rientra in una diversa distribuzione degli impegni sul territorio.

Donegani ha tuttavia ribadito la linea del movimento, sottolineando che il confronto dovrà restare concentrato sui temi e non trasformarsi in un'occasione di propaganda da parte di amministrazioni o forze politiche esterne al perimetro del centrosinistra.

Mentre a Gela prendeva il via il percorso programmatico della coalizione, La Vardera è intervenuto sul dibattito relativo al futuro di Palermo, sostenendo la necessità di aprire un confronto specifico sul capoluogo siciliano, distinto dal lavoro già avviato in vista delle Regionali.

Il calendario di "Work in Progress" proseguirà il prossimo 3 agosto con una nuova tappa a Catania, dove il confronto si sposterà su altre priorità per il futuro della Sicilia.



