Dalla Sindaca Patti fiori e contributi (sempre nell'attesa della Giunta ...)

22/07/2026 06:00:00

In attesa di completare la squadra di governo con la nomina degli ultimi tre assessori e di definire le nuove guide di Marsala Schola e dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea, la sindaca Andreana Patti porta avanti l'attività amministrativa su altri fronti. Le ultime indiscrezioni tra gli assessori da nominare c’è il nome di Flavio Coppola più avanti rispetto ad altri. Nel frattempo il M5S cerca spazio, ad avere chiamato direttamente la sindaca è stato Nuccio Di Paola: il Movimento c’è sempre stato e quindi merita di avere un riconoscimento, ha detto.

Del resto, in vista delle elezioni regionali del 2027, il centrosinistra deve poter contare su una giunta che riesca in qualche modo anche a blindare l’assetto politico. Appare ovvio. Il fatto è che il mix c’era prima e c’è anche adesso.

Il consigliere comunale Michele Gandolfo sta portando avanti con la sindaca tutte queste trattative, non ne sa quasi nulla la maggioranza. E chi sa è blindato, non parla. Teme che gli possa venire meno l’incarico o la poltrona.





Gli atti approvati

Con determina del 17 luglio l’Amministrazione Comunale ha richiesto di provvedere alla fornitura di piante, fiori da collocare nel centro città per migliorarne il decoro.

Ai Vivai Zichittella, di Petrosino è stata chiesta la fornitura e collocazione di 28 vasi rettangolari con piante di tulbaghia, 80 piane di asparagus pendente e 40 piante di dipladenia. L’impegno di spesa è di 3300 euro.

La procedura utilizzata è quella diretta, consentita dal nuovo Codice dei contratti pubblici per importi inferiori a 140 mila euro, sulla base del preventivo presentato dall'azienda petrosilena.





Contributo oneroso per "Piazza Ranne"

Sul fronte culturale la giunta comunale ha approvato il patrocinio oneroso alla manifestazione "Piazza Ranne – Marsala Film Festival 2026", in programma dal 2 al 6 settembre e organizzata dall'associazione culturale Stazione Utopia di Ignazio Passalacqua, che ha ideato la lista "Si muove la città" a sostegno della candidatura di Patti. La richiesta iniziale dell'associazione prevedeva un contributo comunale di 20 mila euro, oltre al supporto logistico necessario per la manifestazione, il cui bilancio preventivo ammonta complessivamente a 55 mila euro.

La giunta ha però stabilito di concedere un contributo di 5 mila euro, subordinato alla rendicontazione delle spese sostenute, ma accompagnato da una serie di servizi a carico del Comune: l'utilizzo gratuito degli spazi pubblici, la disponibilità dell'ex Chiesa dell'Itriella, la pulizia delle aree interessate, la messa a disposizione delle sedie, il supporto della Polizia municipale per la viabilità e l'ordine pubblico e gli interventi sull'illuminazione pubblica necessari allo svolgimento dell'evento. Il Festival conta su un contributo della Regione Siciliana di altri 30mila euro. Nel 2025 la Regione Siciliana aveva concesso all'Associazione culturale Stazione Utopia un finanziamento nell'ambito del bando regionale dedicato ai festival cinematografici. Con decreto della Sicilia Film Commission è stata liquidata un'anticipazione di 19.709,84 euro, pari all'80% del contributo concesso per il Piazza Ranne – Marsala Film Festival, inserito nel programma regionale di sostegno ai festival cinematografici 2025-2027.

Nel complesso, gli ultimi atti amministrativi impegnano quindi risorse comunali per almeno 8.300 euro tra il contributo diretto al festival di Passalacqua e l'intervento di abbellimento del centro cittadino, ai quali si aggiunge il costo dei servizi logistici e organizzativi che il Comune garantirà durante la manifestazione di settembre.



