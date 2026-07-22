Terza edizione de Il suono delle stelle: musica, danza e sinergie internazionali tra Marsala e Spagna

22/07/2026 13:00:00

Il 5 agosto l'esordio assoluto del corpo di ballo Algeciras nella riserva dello Stagnone di Marsala. Il fascino delle stelle incontra la musica Jazz nella terza edizione de “Il suono delle stelle”, la rassegna organizzata dall’Associazione culturale KirArt, presieduta dall’avvocata trapanese Mariella Bonfiglio. Si tratta di tre eventi impreziositi da sinergie internazionali e valorizzati dal patrocinio di AirGest, società che gestisce l’Aeroporto civile "Vincenzo Florio" di Trapani-Birgi.



Questa terza edizione si articola in percorso sensoriale che alterna momenti di puro virtuosismo a riflessioni sul legame indissolubile tra uomo e ambiente. Portavoce di questo messaggio ecologico e culturale è anche SEI Saline Ettore Infersa, realtà con cui l'Associazione KirArt dialoga attivamente da anni sul territorio di Marsala.



Al centro della programmazione spicca il legame transmediterraneo sancito dalla collaborazione con l’Ambasciata di Spagna e con AirGest, partner istituzionale, crocevia strategico, strumento di dialogo culturale e attore rilevante nello sviluppo del turismo. Sinergie che regaleranno al pubblico un debutto d'eccezione: il 5 agosto a partire dalle 21, in occasione della serata inaugurale, il palcoscenico naturale di Isola Lunga dello Stagnone di Marsala ospiterà la prima esibizione del corpo di ballo Algeciras, in scena con lo spettacolo “Fiesta Flamenca”, con le interpretazioni intense e vibranti di Pasquale Ruocco Panico, Anna Rita Rosarillo e Paolo Monaldi.



«Portare il Flamenco nello scenario delle Saline dello Stagnone non è solo una scelta artistica, ma un potente atto simbolico - spiega Bonfiglio -. Vogliamo ricreare un dialogo culturale tra due sponde del Mediterraneo attraverso il loro comune denominatore: il sale. Il legame tra le saline spagnole e quelle siciliane ha una rilevanza storica, architettonica e commerciale, che rimanda al periodo della dominazione aragonese e spagnola sull'isola».



L'atmosfera si farà ancora più magica in occasione della notte di San Lorenzo, il 10 agosto a partire dalle 21,30. Le storiche saline accoglieranno le note del Jazz d’autore celebrate dal maestro romano Riccardo Biseo al pianoforte, affiancato da una sezione ritmica tutta siciliana composta da Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Giuseppe Nuccio alla batteria.



Il sipario si chiuderà con il terzo appuntamento, previsto il 15 agosto alle ore 21,00, con il concerto “You fascinate me so”. Durante la serata di Ferragosto, la voce delicata e avvolgente di Ginevra Stracci QT si propagherà nello spazio suggestivo delle Saline, sostenuta dalle trame sonore di Carla Restivo al sax, Stefano India al basso e Valerio DainoQ al piano elettrico, dando vita a un legame sonoro che è perfetta sintesi tra la purezza della musica e l'eterea bellezza del luogo circostante.



Le serate sono organizzate con i contributi di Feudo Stagnone, BCC Banca Don Rizzo. Parte del ricavato sarà devoluto alla ricerca sul colangiocarcinoma.



È possibile effettuare la prenotazione sulla piattaforma ticket.it al link www.ticket.it/festival/il-suono-delle-stelle.aspx.



Ulteriori informazioni sull’evento possono essere richieste al numero 347 5257525, presidente dell’associazione KirArt, avvocato Mariella Bonfiglio.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



