Alle Egadi il superyacht Dragonfly del fondatore di Google Sergey Brin 

22/07/2026 14:42:00

Ha fatto il suo ingresso nelle acque delle Egadi il Dragonfly, il superyacht di 142 metri di Sergey Brin, cofondatore di Google. L'imbarcazione, una delle più grandi e lussuose al mondo, è stata consegnata dal cantiere navale tedesco Lürssen Yachts e ha un valore stimato di circa 450 milioni di dollari.

Il Dragonfly dispone di oltre 2.000 metri quadrati di spazi interni e circa 1.000 metri quadrati di aree esterne, progettati dallo studio milanese Nauta Design. A bordo trovano posto un grande ufficio, una palestra, una sala giochi e un hangar per elicotteri.

Tra i servizi esclusivi figurano anche una piscina con fondo in vetro sul ponte principale, un cinema privato, una spa e un centro dedicato agli sport acquatici, pensati per garantire il massimo comfort agli ospiti.

La presenza del Dragonfly conferma ancora una volta l'attrattività delle Egadi come meta estiva per i grandi yacht di lusso. Ogni anno le isole dell'arcipelago accolgono alcune delle imbarcazioni più prestigiose al mondo, attirate dalla bellezza del mare, dalla riservatezza delle baie e dal fascino del territorio.



