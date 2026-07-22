“Ecco come sono le spiagge marsalesi a luglio: tutto ciò è inaccettabile"

22/07/2026 15:35:00

Gentile Redazione di TP24,

vi scrivo per segnalare una situazione che ritengo non più accettabile. Siamo ormai al 22 luglio, con l'estate già nel pieno della stagione balneare, eppure ci sono ancora tratti di spiaggia completamente trascurati.

Mi riferisco in particolare alla zona compresa tra lo Sbocco e il Lido Delfino, dove si sono accumulati enormi quantitativi di alghe ormai putride. Il cattivo odore è talmente intenso da rendere impossibile sostare nelle vicinanze e persino attraversare quel tratto di spiaggia per raggiungere il mare. In alcuni momenti viene davvero la nausea.

Comprendo perfettamente l'importanza di tutelare l'ambiente costiero e il ruolo che le alghe svolgono nell'ecosistema della spiaggia.

Tuttavia, quando sono ormai morte, in decomposizione e producono un odore così nauseabondo, credo sia doveroso intervenire con buon senso, trovando un giusto equilibrio tra la salvaguardia ambientale e la fruibilità del litorale.

Questa situazione penalizza innanzitutto noi cittadini e bagnanti, ma rappresenta anche un pessimo biglietto da visita per i tanti turisti che in questo periodo frequentano il nostro territorio. È davvero questo lo spettacolo che vogliamo offrire a chi visita la nostra città?

Rivolgo pertanto un appello agli enti competenti affinché intervengano al più presto per restituire decoro a questo tratto di spiaggia, individuando una soluzione rispettosa dell'ambiente ma anche delle esigenze di residenti e visitatori.

Un cittadino marsalese



