Marsala: scontro tra auto e moto in contrada Torrelunga Puleo: giovane in codice rosso

22/07/2026 15:52:00

Incidente stradale nel primo pomeriggio a Marsala, in contrada Torrelunga Puleo, lungo la strada dove si trova il ristorante pizzeria Agorà. A scontrarsi sono stati un’automobile e una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato il giovane di 17 anni a bordo della moto, soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento immediato da parte dei sanitari.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità intervenute sul posto, l’impatto potrebbe essere avvenuto durante una manovra di svolta effettuata dall’automobilista, mentre la moto si trovava in fase di sorpasso. La dinamica precisa dell’incidente dovrà comunque essere ricostruita attraverso gli accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili urbani per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.



