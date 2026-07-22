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» Dalla Regione
22/07/2026 19:45:00

Via a "Open innovation Sicilia": 9 miloni per startup e hub innovativi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784740598-0-via-a-open-innovation-sicilia-9-miloni-per-startup-e-hub-innovativi.jpg

Via libera definitivo alla graduatoria di "Open Innovation Sicilia", il programma della Regione Siciliana dedicato allo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione e delle startup. Il Dipartimento regionale delle Attività produttive ha approvato le 16 operazioni ammesse a finanziamento, nell'ambito dell'Azione 1.1.3 del Programma Fesr Sicilia 2021-2027, per una dotazione complessiva di oltre 9 milioni di euro.

 

L'iniziativa punta alla realizzazione e al potenziamento di spazi dedicati all'innovazione, con la nascita di hub distribuiti sul territorio regionale in grado di mettere in rete startup, imprese, università, centri di ricerca e investitori.

 

«Questa è una misura nuova per la Regione Siciliana perché, per la prima volta, mettiamo in campo uno strumento pensato esclusivamente per far crescere e consolidare l'ecosistema delle startup siciliane», ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

Secondo l'assessore, l'obiettivo non è soltanto sostenere singole imprese innovative, ma costruire una vera infrastruttura capace di accompagnare la nascita e la crescita di nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico.

 

«Per anni si è parlato della necessità di trattenere talenti e creare opportunità. Oggi passiamo dalle parole ai fatti. Attraverso questi poli di innovazione vogliamo offrire alle startup servizi di incubazione, accelerazione, networking e accesso a competenze e investitori, creando le condizioni perché possano nascere e svilupparsi in Sicilia senza essere costrette a cercare altrove le opportunità di crescita», ha aggiunto Tamajo.

Gli hub finanziati avranno il compito di favorire la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, rafforzando la competitività del sistema produttivo regionale e promuovendo la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.

 

«Il nostro obiettivo è rendere la Sicilia una terra nella quale innovare convenga», ha concluso l'assessore. «Questa misura rappresenta un tassello fondamentale della strategia del governo Schifani per costruire un'economia più moderna, dinamica e competitiva, capace di attrarre investimenti e creare occupazione qualificata. Open Innovation Sicilia è l'inizio di un percorso per consolidare un ecosistema regionale dell'innovazione stabile e competitivo, nel quale startup, imprese e ricerca possano collaborare e crescere insieme». Il decreto con la graduatoria definitiva è consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

 

 









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