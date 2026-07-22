Trapani, il Libero Consorzio cerca 8 agenti di Polizia Provinciale

22/07/2026 18:38:00

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la copertura di otto posti di Agente di Polizia Provinciale, da assegnare al Settore 9 – Polizia Provinciale e Tutela del Territorio.

La procedura avverrà mediante comando, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001, ed è rivolta al personale in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico.

Le candidature potranno essere presentate fino alle 9:49 del 5 agosto 2026. L'avviso è stato aperto il 21 luglio 2026 e la selezione prevede una valutazione per titoli e colloquio. L'iniziativa punta a rafforzare l'organico della Polizia Provinciale, il corpo che si occupa, tra l'altro, della vigilanza ambientale, della tutela del territorio, della polizia venatoria e ittica e dei controlli di competenza dell'ente.

L'avviso integrale, con i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda, è disponibile sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Trapani.



