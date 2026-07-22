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» Dai Comuni
22/07/2026 10:22:00

Custonaci: inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo nella Baia di Cornino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/1784708555-0-custonaci-inaugurato-il-nuovo-parco-giochi-inclusivo-nella-baia-di-cornino.jpg

La Baia di Cornino si arricchisce di un nuovo spazio dedicato ai più piccoli. È stato inaugurato il nuovo parco giochi sul lungomare, un'area pensata per offrire a bambini e famiglie un luogo sicuro, accessibile e immerso in uno degli scorci più suggestivi della costa trapanese, tra il mare e il Monte Cofano.

 

L'intervento rientra nel percorso di riqualificazione del lungomare e ha portato alla realizzazione di un'area attrezzata con giochi per diverse fasce d'età, pavimentazione antitrauma, spazi inclusivi e accessibili, oltre a panchine e zone relax dedicate ai genitori.

 

Il sindaco Fabrizio Fonte sottolinea che la realizzazione dell'opera è stata possibile anche grazie al sostegno dell'onorevole Giuseppe Bica, che ha contribuito al progetto di riqualificazione dell'area.

 

Il nuovo parco giochi punta a diventare un punto di riferimento per residenti e visitatori, offrendo ai bambini un luogo dove giocare in sicurezza e alle famiglie uno spazio da vivere all'aria aperta, a pochi passi dalla spiaggia di Cornino. Con questa iniziativa, Baia Cornino amplia i servizi dedicati alla comunità e ai turisti, valorizzando ulteriormente il lungomare e rendendolo sempre più fruibile e accogliente.

 

 



Dai Comuni | 2026-07-21 18:00:00
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