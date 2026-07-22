Autovelox e multe: Castellammare quinto comune in Sicilia, Alcamo incassa 890 euro

22/07/2026 08:51:00

I numeri raccontano due realtà completamente diverse, separate da appena una ventina di chilometri. Se Castellammare del Golfo si conferma tra i Comuni siciliani che incassano di più dalle multe per eccesso di velocità, la vicina Alcamo registra invece introiti quasi simbolici. È quanto emerge dall'elaborazione di Facile.it sui rendiconti trasmessi dai Comuni al Ministero dell'Interno relativi ai proventi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità nel 2025.

Il divario tra due Comuni confinanti

Il dato che colpisce maggiormente nella provincia di Trapani è proprio il confronto tra due centri confinanti.

Castellammare del Golfo dichiara 403.252 euro di proventi derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità, confermandosi tra i Comuni più "redditizi" della Sicilia sul fronte degli autovelox. Un risultato che, come già riportato nei giorni scorsi, colloca il Comune al quinto posto nella graduatoria regionale.

Di tutt'altro tenore, invece, il dato di Alcamo, che nello stesso periodo ha dichiarato appena 890 euro.

Una differenza enorme che inevitabilmente solleva interrogativi sulle diverse strategie adottate dai due enti in materia di controlli della velocità.

Gli altri Comuni della provincia

Oltre a Castellammare e Alcamo, dai dati diffusi da Facile.it emergono anche gli importi dichiarati dagli altri Comuni trapanesi:

· Castellammare del Golfo: 403.252 euro;

· Buseto Palizzolo: 40.070 euro;

· Castelvetrano: 6.902 euro;

· Alcamo: 890 euro.

Il divario è evidente: Castellammare da solo incassa oltre dieci volte quanto Buseto Palizzolo e centinaia di volte in più rispetto ad Alcamo.

Autovelox e sicurezza stradale

I dati non indicano necessariamente il numero delle multe elevate, ma rappresentano i proventi che ciascun Comune ha dichiarato al Ministero dell'Interno relativamente alle violazioni dei limiti di velocità accertate con autovelox fissi e mobili e altri dispositivi di rilevazione.

Resta comunque evidente come, all'interno della stessa provincia, vi siano approcci molto differenti nell'utilizzo degli strumenti di controllo della velocità. E il confronto tra Castellammare del Golfo e Alcamo, due Comuni vicini ma con incassi agli antipodi, è probabilmente il dato più significativo dell'intera classifica provinciale.



