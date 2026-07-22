Alcamo, via libera a una manovra da 12 milioni: più fondi per strade, sociale e rete idrica 

22/07/2026 19:30:00

Il Consiglio comunale di Alcamo ha approvato la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026, una manovra da oltre 12 milioni di euro destinata a finanziare investimenti, manutenzioni e servizi in diversi settori della città.

La delibera, approvata nella seduta del 21 luglio presieduta da Saverio Messana, ha ottenuto 15 voti favorevoli, con 2 contrari e 2 astenuti. Contestualmente è stato approvato anche l'aggiornamento della sezione operativa del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028 e la verifica degli equilibri di bilancio.

Nel dettaglio, la manovra prevede 9,9 milioni di euro destinati a investimenti, manutenzioni e servizi, oltre 1,6 milioni di euro di avanzo vincolato applicato alla Tari e circa 500 mila euro per ulteriori variazioni di entrate e spese.

Le risorse saranno impiegate per interventi sulla viabilità, sulla rete idrica, sugli impianti sportivi, sui cimiteri, sul verde pubblico, sul decoro urbano, oltre che per il rafforzamento delle politiche sociali e culturali.

«Le risorse che mettiamo in campo sono la conferma del lavoro svolto in questi anni, improntato alla legalità finanziaria e amministrativa, con lo sguardo sempre rivolto al futuro della nostra comunità», ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che, sul fronte dei rifiuti, le somme disponibili derivano dal contrasto all'evasione e dai risultati raggiunti con la raccolta differenziata, elementi che, secondo l'amministrazione, consentiranno di ridurre le tariffe Tari.

Surdi ha definito la manovra «il risultato di anni di impegno, confronto e scelte trasparenti» che costituirà un patrimonio per le future amministrazioni.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alla Programmazione economico-finanziaria Baldo Mancuso, che ha evidenziato come la variazione consenta di mantenere gli equilibri di bilancio e di applicare oltre 9 milioni di euro di avanzo, nelle diverse componenti previste dalla normativa, per accelerare la realizzazione degli obiettivi amministrativi entro la fine dell'anno.

Tra gli interventi più rilevanti figurano anche oltre 2 milioni di euro destinati alle politiche sociali, con risorse rivolte alle persone con disabilità, alle famiglie in difficoltà economica e ai cittadini in condizioni di fragilità sociale.

L'assessore ha infine ringraziato gli uffici comunali, in particolare il settore Ragioneria, per il lavoro svolto nella predisposizione della manovra, oltre al Consiglio comunale che, attraverso alcuni emendamenti approvati, ha contribuito a definire il testo finale della variazione di bilancio.



