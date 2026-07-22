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Cultura
22/07/2026 10:37:00

Mazara del Vallo, Luca Bianchini racconta “Le ragazze di Tunisi” al Civic Center

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/mazara-del-vallo-luca-bianchini-racconta-le-ragazze-di-tunisi-al-civic-center-450.jpg

Luca Bianchini arriva a Mazara del Vallo con un romanzo che parla di famiglie siciliane, partenze e vite costruite sull’altra sponda del Mediterraneo.

Giovedì 23 luglio, alle 21:30, lo scrittore presenterà “Le ragazze di Tunisi”, pubblicato da Mondadori, nel cortile del Civic Center. A dialogare con lui sarà Catia Catania. L’ingresso è libero.

L’incontro fa parte della nona edizione di “In…chiostro d’autore”, la rassegna organizzata da Lettera 22 che proseguirà fino al 30 agosto.

Una storia familiare tra Sicilia e Tunisia

“Le ragazze di Tunisi” nasce da una storia molto vicina all’autore: quella della famiglia di sua madre, siciliana emigrata in Tunisia. Bianchini ha ricostruito quelle vicende partendo dalle domande rivolte ai parenti e dalle tracce ritrovate a Tunisi. 

Il romanzo è ambientato tra il 1959 e il 1961. Al centro ci sono i Brancata, una famiglia di origine siciliana che ha cercato fortuna in una città cosmopolita, abitata da tunisini, italiani, francesi, ebrei e maltesi. 

Maria, trentottenne determinata, affronta le difficoltà economiche con piccoli lavori di sartoria e cresce quasi da sola le tre figlie adolescenti: Anna, Vitina e Pupetta. Intorno a loro si muove un cortile affollato di parenti, vicini, aspirazioni e segreti.

Bianchini alterna memoria familiare, ironia e malinconia, mentre sullo sfondo si avvicina una stagione di addii. Dopo l’indipendenza tunisina, molte famiglie europee iniziano infatti a interrogarsi sul proprio futuro e sulla possibilità di restare. 

A Mazara un racconto che trova una seconda casa

La presentazione assume un significato particolare proprio a Mazara del Vallo, città legata da decenni alla Tunisia e alla presenza di una numerosa comunità tunisina.

Il viaggio raccontato nel libro procede nella direzione opposta rispetto alle migrazioni contemporanee: sono i siciliani a lasciare l’isola per cercare lavoro e nuove possibilità in Nord Africa.

Non è soltanto una vicenda privata. È una pagina poco raccontata della storia mediterranea, fatta di famiglie che attraversavano il mare, di lingue mescolate e di identità cresciute tra più Paesi.

Lo stesso Bianchini ha definito quella dei suoi familiari una storia di emigranti dimenticata, ma comune a molti italiani. Nel romanzo la ricostruisce senza trasformarla in una lezione di storia: la affida alle ragazze, ai loro desideri e alla vita quotidiana di una famiglia che prova a restare unita. 

Dai bestseller al cinema

Luca Bianchini è tra gli autori italiani più conosciuti dal grande pubblico. Ha firmato romanzi come “Io che amo solo te” e “La cena di Natale”, portati anche al cinema in due film con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido.

Con “Le ragazze di Tunisi” torna invece alle proprie radici, ricostruendo una città viva e contraddittoria attraverso la storia di sua madre e delle donne che le stavano accanto.

L’appuntamento è per giovedì 23 luglio, alle 21:30, nel cortile del Civic Center di Mazara del Vallo. L’incontro con Luca Bianchini sarà condotto da Catia Catania. Ingresso libero.









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