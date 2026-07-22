Materia tra i migliori progetti italiani dedicati alle comunità: finalista per Future4Cities 2026

22/07/2026 13:41:00

C'è anche Materia, lo spazio civico nato nell'ex scuola primaria del borgo di Sant'Alessandro a Castronno, tra i cinque finalisti della categoria "Comunità" del Premio Future4Cities 2026, il riconoscimento nazionale promosso da Will Media e FROM dedicato ai progetti più innovativi per migliorare la qualità della vita nei territori italiani.

L'edizione 2026 ha raccolto oltre 250 candidature provenienti da tutta Italia, distribuite nelle categorie casa, mobilità, comunità, lavoro, clima ed energia. Proprio quella dedicata alle comunità è risultata la più partecipata, con oltre 120 progetti. Tra i cinque finalisti selezionati dalla giuria figura Materia, unica realtà della provincia di Varese in corsa per il premio.

Un progetto di rigenerazione civica

Nato dal recupero di una ex scuola primaria pubblica di oltre 600 metri quadrati, Materia è oggi uno spazio aperto che ospita la redazione di VareseNews, Radio Materia, aree di coworking, una caffetteria e numerose attività culturali e formative. Laboratori, corsi, incontri ed eventi coinvolgono ogni anno cittadini, associazioni, imprese, scuole e istituzioni, trasformando un edificio inutilizzato in un punto di riferimento per il territorio.

I numeri della crescita

Nel corso del 2025, primo anno di attività, Materia ha organizzato 242 eventi con oltre 14.500 presenze, avviato 35 progetti formativi, promosso 29 corsi, ospitato 66 presentazioni di libri e 38 eventi privati. Lo spazio è stato inoltre oggetto di due tesi di laurea.

La crescita è proseguita anche nel primo semestre del 2026, con 140 eventi pubblici, oltre 9.500 partecipanti, un tasso medio di riempimento del 70,9%, venti eventi dedicati ad aziende e organizzazioni, undici progetti di tirocinio, dieci corsi e 320 contenuti prodotti tra radio e video.

L'appello al voto

«Questa candidatura rappresenta un riconoscimento per tutto il territorio», ha dichiarato Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, sottolineando come Materia sia diventata negli anni un luogo condiviso da cittadini, associazioni, imprese e istituzioni della provincia di Varese.

Anche Ilaria Notari, presidente dell'associazione Anche Io, che gestisce gran parte delle attività dello spazio, evidenzia il valore del progetto: «Materia è cresciuta grazie alle persone che ogni giorno la vivono e la rendono un luogo aperto. Questa candidatura valorizza un percorso condiviso e dimostra quanto siano importanti spazi in cui cittadini, associazioni, imprese e istituzioni collaborano per creare opportunità e partecipazione».

Come votare

Le votazioni resteranno aperte fino al 4 settembre. I cinque progetti vincitori, uno per ciascuna categoria, saranno proclamati il 25 settembre, in occasione della giornata inaugurale del Festival Future4Cities 2026 a Torino.

Per sostenere Materia è possibile votare il progetto nella categoria "Comunità" collegandosi alla pagina dedicata del Premio Future4Cities.



