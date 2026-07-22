Marsala, Virman Cusenza presenta “L’altro Garibaldi” alla Società Canottieri

22/07/2026 15:00:00

Un Garibaldi lontano dalle battaglie e dalla retorica risorgimentale. Agricoltore, allevatore, imprenditore e osservatore attento della natura e del clima.

Venerdì 31 luglio, alle 19, la Società Canottieri Marsala ospiterà la presentazione di “L’altro Garibaldi. I «Diari» di Caprera”, il libro di Virman Cusenza pubblicato da Mondadori.

L’incontro si terrà nella sede di Lungomare Boeo 9. Sarà presente l’autore. Introdurrà Renzo Carini, presidente della Società Canottieri Marsala, mentre interverrà la giornalista Elvira Terranova.

Garibaldi oltre il mito

Nel libro Cusenza sposta l’attenzione dalle imprese militari alla vita quotidiana trascorsa da Giuseppe Garibaldi a Caprera.

L’isola non fu soltanto un rifugio o il luogo dell’esilio volontario. Garibaldi l’aveva scelta come centro di un progetto di vita e di lavoro, acquistando terreni e organizzando un’azienda agricola nella quale coltivava, allevava animali e sperimentava nuove tecniche.

Dietro l’Eroe dei due mondi emerge così una figura concreta e sorprendentemente moderna, interessata all’ambiente, al progresso e ai cambiamenti sociali.

I diari di Caprera

La ricostruzione di Cusenza parte dai diari agricoli nei quali Garibaldi annotava temperature, venti, pressione atmosferica, semine, raccolti e fioriture.

Accanto alle osservazioni sulla terra trovavano spazio la politica, i visitatori e gli avvenimenti che attraversavano Caprera. Il libro intreccia così la dimensione privata con quella pubblica, restituendo un ritratto meno conosciuto del generale.

Garibaldi appare come un uomo cosmopolita, pieno di contraddizioni e capace di guardare oltre il proprio tempo.

Virman Cusenza

Virman Cusenza, nato a Palermo nel 1964, è giornalista e scrittore. Ha diretto “Il Mattino” e “Il Messaggero” e ha seguito per anni la cronaca giudiziaria e la politica italiana.

Con “L’altro Garibaldi” propone una lettura documentata e fuori dagli schemi di una delle figure più note della storia italiana.



