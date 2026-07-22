Favignana, ultime due proiezioni de L'Odissea di Nolan all'ex Stabilimento Florio

22/07/2026 09:11:00

Ultime due occasioni per vedere “Odissea” di Christopher Nolan a Favignana, nell’isola che ha ospitato una parte importante delle riprese del kolossal.

Gli appuntamenti sono in programma questa sera, mercoledì 22 luglio, e domani, giovedì 23 luglio 2026, alle 21:30, all’Ex Stabilimento Florio.

Le due serate chiudono la settimana di proiezioni quotidiane cominciata il 17 luglio. I biglietti possono essere acquistati online sulla piattaforma 2Tickets.

Il film, nell’isola che lo ha ospitato

Vedere “Odissea” a Favignana non è come guardarlo in una sala qualsiasi.

Sul grande schermo scorrono il Mediterraneo, le coste e i paesaggi nei quali Nolan ha ricostruito una parte del viaggio di Ulisse. Fuori, quegli stessi luoghi continuano a circondare il pubblico.

L’isola era entrata nella storia del film già il 16 luglio, giorno dell’uscita mondiale, quando l’Ex Stabilimento Florio aveva ospitato una proiezione speciale. Favignana era stata indicata come l’unica arena cinematografica all’aperto in Italia autorizzata a mostrare il film nello stesso giorno del debutto internazionale.

La programmazione è poi proseguita ogni sera, fino agli ultimi due spettacoli del 22 e 23 luglio.

Favignana, il luogo dove Nolan ha sentito Omero

Pochi giorni prima dell’uscita del film, Christopher Nolan e Matt Damon sono stati intervistati da Alberto Angela, nella prima puntata della quarta stagione di Noos - L'avventura della conoscenza.

Alla domanda su quale luogo delle riprese avesse restituito più intensamente la presenza di Omero, Nolan ha indicato proprio Favignana. Il regista ha raccontato la connessione nata durante le settimane trascorse sulle spiagge e lungo le coste dell’isola.

Favignana non è stata dunque scelta come una semplice cornice. Il mare, la roccia, le cave e la luce delle Egadi sono entrati nella costruzione visiva del film.

Nolan ha cercato luoghi reali, capaci di restituire la fatica, l’incertezza e la vastità del viaggio. Gli attori hanno lavorato sulle imbarcazioni e imparato da veri marinai a remare e a manovrare le vele.

Il ritorno di Ulisse passa dalle Egadi

Nel ruolo di Ulisse c’è Matt Damon. Anne Hathaway interpreta Penelope, mentre Tom Holland veste i panni di Telemaco. Nel cast figurano anche Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o e Jon Bernthal.

Il film racconta il ritorno dell’eroe verso Itaca dopo la guerra di Troia. Ma l’approdo non coincide con la fine del viaggio: Ulisse ritrova una casa e un mondo che non sono più quelli lasciati anni prima.

Nella rilettura di Nolan, il Mediterraneo non è soltanto lo scenario dell’avventura. È una presenza concreta, imprevedibile, capace di mettere continuamente alla prova il protagonista.

La Sicilia occupa un posto centrale in questa geografia cinematografica. Tra Favignana e Lipari è stato ricostruito l’incontro con le sirene, mentre altri passaggi del poema sono stati girati alle Eolie.

Cinema sotto le stelle all’Ex Stabilimento Florio

La sede scelta per le proiezioni rende l’appuntamento ancora più particolare.

L’Ex Stabilimento Florio, una delle più grandi e importanti tonnare storiche del Mediterraneo, conserva la memoria del rapporto tra Favignana, il mare e il lavoro. Oggi è uno dei luoghi culturali più rappresentativi dell’arcipelago.

Per residenti e visitatori, le serate del 22 e 23 luglio sono quindi le ultime occasioni per seguire il viaggio di Ulisse dentro il paesaggio che ha contribuito a dargli forma.

“Odissea” sarà proiettato mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, alle 21:30, all’Ex Stabilimento Florio di Favignana. I biglietti sono disponibili online su 2Tickets.



