Dattilo entra nella rete dei “Cammini brevi del mondo” come “Via della Pace”

22/07/2026 00:00:00

Un itinerario che unisce natura, storia e spiritualità porta Dattilo sulla mappa del turismo lento internazionale. La “Via della Pace”, percorso escursionistico che collega la frazione di Paceco a Erice, è stata inserita ufficialmente tra i “Cammini brevi del mondo”, un riconoscimento che valorizza gli itinerari di particolare interesse paesaggistico e culturale. Per celebrare il traguardo è stata organizzata una camminata notturna in programma giovedì 23 luglio, con partenza alle 21.30 da Piazza 1° Maggio di Dattilo.

Un cammino tra paesaggio e spiritualità

L'escursione si svilupperà lungo un percorso di circa 18 chilometri, attraversando campagne e sentieri storici fino a raggiungere Erice Vetta. Il tragitto prenderà il via dalla chiesetta di San Giuseppe di Dattilo per concludersi alla Chiesa Madre di Erice, offrendo ai partecipanti un'esperienza che coniuga il trekking con la scoperta del territorio.

Negli anni la "Via della Pace" è diventata uno degli appuntamenti più apprezzati dagli amanti delle escursioni, richiamando anche visitatori provenienti da altri Paesi europei.

Un progetto nato dalla passione per il territorio

L'origine del cammino risale al 2019, quando Gaspare Occhipinti, insieme al figlio Antonino, allora appena otto anni, iniziò un lavoro di ricerca e valorizzazione dei percorsi storici del Trapanese aderendo al progetto dell'Antica Trasversale Sicula.

Attraverso un'attenta attività di ricognizione furono individuati nuovi itinerari capaci di collegare la costa occidentale della Sicilia, includendo località come Marsala, Mozia, Salina Grande, Nubia, Trapani ed Erice, fino a raggiungere la valle di Dattilo.

Cinque itinerari per riscoprire il territorio

Da quell'esperienza è nato il progetto "I Cammini del Grande Cavaliere", che raccoglie cinque percorsi dedicati alla valorizzazione dell'area rurale di Dattilo.

Oltre alla Via della Pace, fanno parte dell'iniziativa la Via dei Colli, la Via dei Bagli e dei Castelli, la Via dei Pozzi e delle Case Grotta e la Via della Preistoria, itinerari pensati per promuovere il patrimonio naturalistico e storico del territorio.

La consacrazione grazie alla letteratura

A dare ulteriore visibilità al progetto è stato lo scrittore Sergio Sichenze, che ha raccontato la storia della "Via della Pace" nel suo libro Figli del Caos, pubblicato da Navarra Editore. Da quella pubblicazione è nata la proposta di inserire il percorso tra i "Cammini brevi del mondo", riconoscimento accolto con entusiasmo dal suo ideatore, Gaspare Occhipinti. L'inserimento nella rete internazionale rappresenta un'importante occasione di promozione per Dattilo e per l'intero territorio trapanese, sempre più protagonista del turismo esperienziale e dei cammini dedicati alla scoperta del paesaggio, della cultura e delle tradizioni locali.

L'appuntamento del 23 luglio

Per festeggiare il riconoscimento, gli organizzatori invitano escursionisti e appassionati di trekking a prendere parte alla camminata notturna di giovedì 23 luglio, con ritrovo alle 21.30 in Piazza 1° Maggio a Dattilo. Un'occasione per percorrere uno degli itinerari che, da oggi, rappresentano la Sicilia nella rete dei Cammini brevi del mondo.



