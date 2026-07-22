A Vita torna “Urrà!”, due giorni tra laboratori, storie e circo

22/07/2026 11:39:00

Vita dedica due giornate alla creatività dei bambini e alla possibilità di vivere il paese attraverso il gioco, il teatro e le storie.

Lunedì 27 e martedì 28 luglio torna “Urrà! Minifestival – fantasia, storie e saltimbanchi”, giunto alla quinta edizione. Il programma si svolgerà tra il Parco Vincenzo Renda, il Giardino della Pro Loco, la Biblioteca comunale e il Parco Giochi.

Il tema scelto per il 2026 è “Corpi creativi, comunità da abitare”. Laboratori artistici, libri illustrati, burattini, narrazione e circo contemporaneo coinvolgeranno bambini di diverse fasce d’età, famiglie e comunità locale. La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma richiede la prenotazione online.

Un festival che attraversa il paese

“Urrà!” non concentra gli appuntamenti in un unico spazio. Il festival costruisce un piccolo itinerario dentro Vita, mettendo in relazione luoghi pubblici, artisti e abitanti.

È questa la caratteristica che accompagna la manifestazione fin dalla prima edizione, organizzata nel 2022: coinvolgere le giovani generazioni e renderle protagoniste della comunità attraverso un percorso diffuso tra gli spazi cittadini.

La direzione artistica è affidata a Giuseppe Maiorana. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Pro Loco Vitese, Belìce Epicentro della Memoria Viva ETS, Associazione Kiklos, Piccolo Teatro Patafisico e Libreria Dudi di Palermo.

Il programma di lunedì 27 luglio

La prima giornata comincerà alle 10, al Parco Vincenzo Renda, con l’accoglienza dei partecipanti.

Alle 10:30 partiranno tre laboratori. “Spremute d’artista”, condotto da Valentina Caradonna, è aperto a tutti ed è realizzato con il C.S.R. AIAS di Salemi, il Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e l’associazione Spazio Libero.

Sempre al Parco Vincenzo Renda, Franca e Rosa Pampalone guideranno “Il mare in sacca”, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni. Nel Giardino della Pro Loco, Caterina Marsala condurrà invece “Cantastorie per un giorno”, per la fascia dai 7 ai 12 anni.

Alle 16:30, la Biblioteca comunale ospiterà la presentazione dell’albo illustrato “General Zucchina”, di Matilde Bucca e Mariangela Ledonne, pubblicato da Kalòs.

Alle 17:30, al Parco Vincenzo Renda, i ragazzi di “Cantastorie per un giorno” presenteranno una breve restituzione del laboratorio. Alle 18 arriverà “Bianca Cipudda”, spettacolo di burattini con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano, prodotto dal Teatro degli Spiriti e dal Piccolo Teatro Patafisico.

Martedì tra corpi, Rodari e saltimbanchi

Martedì 28 luglio si ripartirà alle 10, ancora al Parco Vincenzo Renda.

Dalle 10:30 tornerà “Spremute d’artista”. Al Giardino della Pro Loco, Valentina Scavuzzo proporrà “Tracce d’anima: i corpi raccontano”, laboratorio destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Nel pomeriggio, alle 16:30, la Biblioteca comunale presenterà il secondo albo illustrato della rassegna: “Se fossi un animale… vorrei essere un Jack Russal”, di Angelica Aspanò e Giusy Renda, pubblicato da Youcanprint.

Alle 17:45, il Parco Vincenzo Renda ospiterà “Il pescatore e la sirena”, spettacolo di narrazione scritto e interpretato da Dario Frasca. La produzione del Piccolo Teatro Patafisico è liberamente ispirata a La sirena di Palermo di Gianni Rodari ed è consigliata a partire dai 5 anni.

La chiusura è prevista alle 19, al Parco Giochi, con “Ci vuole calma”, spettacolo di circo contemporaneo di e con Gianmarco Amato, dell’Associazione culturale Kiklos.

Urrà! nel programma di Gibellina 2026

La quinta edizione è inserita in Gibellina OFF, nell’ambito di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026.

Il programma della Capitale punta sull’arte come strumento di rigenerazione culturale, sociale e territoriale. In questo quadro, il minifestival porta l’attenzione sui più piccoli e sulla possibilità di costruire comunità attraverso la partecipazione, il corpo e la creatività.

“Urrà!” è realizzato con il sostegno del Comune di Vita, attraverso gli assessorati alla Cultura e allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Come partecipare

Tutti i laboratori sono gratuiti, ma i posti devono essere prenotati attraverso il modulo online.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco Vitese all’indirizzo prolocovitese@gmail.com, al numero 0924 1912682 oppure al 371 1367666.

Gli appuntamenti si svolgeranno il 27 e 28 luglio, a partire dalle 10, nei diversi spazi pubblici di Vita.



