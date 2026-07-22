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Cronaca
22/07/2026 21:07:00

Tragedia in Sicilia: vigile del fuoco muore mentre spegne un incendio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/tragedia-in-sicilia-vigile-del-fuoco-muore-mentre-spegne-un-incendio-450.jpg

 È morto in servizio un vigile del fuoco del Comando Provinciale di Caltanissetta. Il 49enne ha avuto un malore mentre era impegnato a spegnere un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono sviluppate rapidamente e hanno minacciato alcune abitazioni. Per questo diverse famiglie sono state evacuate in via precauzionale.

Durante le operazioni di spegnimento un secondo pompiere ha accusato a sua volta un malore. È stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è ricoverato.

Sul rogo stanno lavorando più squadre dei vigili del fuoco, impegnate a bonificare l’area e a mettere in sicurezza le case vicine.

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle autorità. La comunità dei vigili del fuoco nisseni piange un collega caduto mentre svolgeva il proprio dovere. 









Native | 22/07/2026
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Native | 21/07/2026
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