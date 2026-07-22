Tragedia in Sicilia: vigile del fuoco muore mentre spegne un incendio

22/07/2026 21:07:00

È morto in servizio un vigile del fuoco del Comando Provinciale di Caltanissetta. Il 49enne ha avuto un malore mentre era impegnato a spegnere un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono sviluppate rapidamente e hanno minacciato alcune abitazioni. Per questo diverse famiglie sono state evacuate in via precauzionale.

Durante le operazioni di spegnimento un secondo pompiere ha accusato a sua volta un malore. È stato soccorso sul posto dal personale del 118 e poi trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è ricoverato.

Sul rogo stanno lavorando più squadre dei vigili del fuoco, impegnate a bonificare l’area e a mettere in sicurezza le case vicine.

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle autorità. La comunità dei vigili del fuoco nisseni piange un collega caduto mentre svolgeva il proprio dovere.



