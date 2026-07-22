Marsala, controlli delle forze dell'ordine allo "Stagnone Kite Games"

22/07/2026 17:20:00

Controlli delle forze dell’ordine allo Stagnone di Marsala, mentre sono in corso gli Stagnone Kite Games, la quinta edizione della tappa nazionale di Freestyle e Big Air.

Nell’area della laguna sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, i Carabinieri e la Polizia Municipale per una serie di verifiche. Al momento non sono stati resi noti i motivi specifici dei controlli né eventuali irregolarità riscontrate.

L’intervento arriva in una giornata in cui lo Stagnone è al centro dell’attenzione per la manifestazione sportiva che richiama atleti, appassionati e visitatori. Sono 53 gli sportivi impegnati nella competizione, in un contesto che negli ultimi anni ha visto crescere il movimento legato al kitesurf, con scuole frequentate da turisti e un’economia locale sempre più legata al vento e agli sport acquatici.

Un interesse che ha portato anche a guardare allo Stagnone come possibile sede di eventi di livello internazionale, con l’ipotesi di ospitare in futuro una tappa mondiale.

Ma la crescita delle attività si confronta con la particolare fragilità dell’area. La Riserva naturale dello Stagnone ospita un ecosistema delicato, con 208 specie di uccelli censite e habitat sottoposti alla pressione crescente delle attività umane.

Negli ultimi anni il confronto sul futuro della laguna si è concentrato proprio sull’equilibrio tra sviluppo turistico e tutela ambientale. Al centro del dibattito resta la necessità di regole più chiare per disciplinare le diverse attività e di controlli efficaci sul rispetto delle norme.

I controlli effettuati oggi dalle forze dell’ordine si inseriscono quindi in un contesto più ampio, dove convivono la vocazione sportiva e turistica dello Stagnone e la necessità di preservare un ambiente naturale unico nel territorio marsalese. Al momento non si hanno dettagli sull’esito delle verifiche.



