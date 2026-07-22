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Cronaca
22/07/2026 07:24:00

22 Luglio: Trump e i dazi (ancora), bombe sull'Iran, giravolta di Zelens’kyj

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/22-luglio-trump-e-i-dazi-ancora-bombe-sull-iran-giravolta-di-zelens-kyj-450.jpg

E' il 22 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Trump riapre la guerra dei dazi. Venerdì imporrà nuove tariffe con la scusa del commercio di merci prodotte tramite “lavoro forzato”. Un escamotage per evitare l’intervento della Corte Suprema e mantenere i dazi al 10 per cento
• Per il caso Equalize la procura ha chiesto il processo per 74 imputati. Tra loro, Pazzali e Calamucci, ma anche Matteo Arpe, Giacomo Tortu e Leonardo Maria Del Vecchio. Le loro vittime sarebbero 832
• Nell’undicesima notte di attacchi sull’Iran, gli Stati Uniti hanno colpito centri operativi militari iraniani, capacità marittime, hangar, depositi di droni e infrastrutture logistiche
• La guerra è cara. La Casa Bianca chiede al Congresso 87 miliardi. Di questi, 67 andranno al Pentagono. I senatori, però, dopo la morte dei tre militari, sono divisi
• Zelens’kyj ha deciso di ascoltare la piazza. Ha licenziato il generale Oleksandr Syrsky e ha rimesso in partita Mykhailo Fedorov (con un altro incarico)
• In Russia sta tornando il contante. A marzo i prelievi sono aumentati di 300 miliardi di rubli rispetto al mese precedente. Per Mosca non è un buon segnale
• Andy Burnham ha approvato l’utilizzo di basi militari per gli Usa «per attacchi difensivi». Il neopremier ha promesso ai suoi cittadini che ridurrà le bollette
• È stato accertato che Ann Widdecombe è stata uccisa con 21 martellate e poi derubata. Ma non è ancora chiaro se il suo assassino, Joshua Kerry, abbia scassinato la porta o se ad aprirla sia stata Lady Brexit
• Il Pil della Cina è al 4,3 per cento. È il passo più lento da quando sono cominciate le rilevazioni statistiche nel 1990 (e forse è stato ritoccato al rialzo)
• Daniel Ortega ha abolito le elezioni in Nicaragua. Il presidente ha cancellato così l’ultimo residuo di apparente democrazia nel Paese
• Ancora polemiche per la manifestazione e la morte di Fakir. Per la premier quello che è successo a Bologna è «inaccettabile e va accertato. Ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine». In attesa dell’autopsia si indaga sui poliziotti e sugli operatori sanitari
• Una bambina marocchina di 10 anni, in vacanza in Italia, è annegata nel lago di Como
• Meloni ha preso le distanze dal video di Vannacci, ma chiede che il Pd faccia lo stesso con Pacini, candidato sindaco di Milano, che ha detto: «I fascisti li combattiamo alle urne e poi, se serve, con i fucili»
• I magistrati del caso Roggero hanno ricevuto insulti, messaggi d’odio e minacce. Intanto la moglie riapre la gioielleria e Salvini lancia idee per farlo uscire
• Mario Adinolfi, già ai domiciliari per il giro di scommesse, è stato condannato a pagare 20 mila euro di risarcimento per aver affermato sui social che «l’islam è il male del mondo»
• A settembre i ragazzi francesi dovranno dire addio a TikTok. È il primo Paese in Europa a vietare il social ai minori di 15 anni
• La procura europea ha sequestrato a cinque società 20 milioni di euro per presunta frode ai danni del Pnrr. Gli indagati sono 84, per un giro da 40 milioni
• Disney ha licenziato altre centinaia di persone in diverse divisioni dell’azienda. Anche volti noti di Espn come Karl Ravech e Ryan Clark
• Alla sua prima conferenza da presidente della Reggiana, Lotito ha citato il motto fascista: «Credere, obbedire, combattere»
• I fumatori in Spagna non potranno più accendersi una sigaretta in spiaggia, nei dehors dei locali, negli impianti sportivi, durante eventi all’aperto. E nemmeno vicino a scuole, ospedali e centri sociali
• Il messicano morto in Florida lo scorso 15 luglio, investito da un tir mentre fuggiva dall’Ice, era un turista. Aveva già comprato il biglietto di ritorno
• A Budapest, in Ungheria, gli uffici di Fidesz sono stati perquisiti. Il partito di Orbán accusa Magyar di voler eliminare l’opposizione dal Paese
• In Turchia Özgür Özel ha lasciato il Partito popolare repubblicano per fondarne un nuovo. Si chiamerà Nuovo Partito. I sondaggi lo danno al 32,7 per cento, più del partito di Erdoğan
• Rahul Gandhi e sua sorella Priyanka Vadra sono stati fermati dalla polizia. Chiedevano le dimissioni di Modi per la gestione repressiva delle proteste degli “scarafaggi”
• Sanità, i tempi delle liste d’attesa migliorano ma 2,8 milioni di cittadini hanno avuto il loro appuntamento in ritardo
• Roberto Vannacci e Matteo Renzi si sfideranno in una gara di nuoto e corsa. L’appuntamento è per il 4 ottobre in Sardegna
• Un funzionario amministrativo in servizio all’ufficio gip di Milano avrebbe tentato di appropriarsi di un milione di euro, che era stato confiscato
• A Milano una ragazza di 16 anni è stata violentata da un giovane di 22 conosciuto sul web
• Secondo successo di fila per Remco Evenepoel al Tour. Pogačar resta in maglia gialla
• È morto lanciandosi da un balcone della sua casa di Trastevere, a Roma, l’attore Pippo Di Marca. Non sopportava più di essere malato. Aveva 84 anni. Morta anche Angela Salomone, vedova del grande fotografo Mimmo Jodice (89)

 



Titoli
Corriere della sera: Meloni accusa, lite su Bologna
la Repubblica: Roggero, odio sui giudici
La Stampa: Fakir, la catena degli errori
Il Sole 24 Ore: Gelo dei redditi in Italia: -1,6% dal 1990 Nei Paesi Ocse la crescita è del 35%
Il Messaggero: Bologna, scontri e polemiche
Il Giornale: Meloni: «Ora tolleranza zero»
Avvenire: Un mondo di fame
Qn: Scontro sulla piazza violenta / Meloni: no a chi alimenta odio
Il Fatto: Melonellum nel pantano: / preferenze e ballottaggio
Libero: Cornuti e mazziati
La Verità: La sinistra pacifica: 70 agenti feriti
Il Mattino: Meloni: no violenza e clima d’odio
il manifesto: Black bloc
il Quotidiano del Sud: Violenza, affondo di Meloni
Domani: Fakir, il faro dei pm sui soccorsi / L’Anm: «Minacciati per Roggero









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