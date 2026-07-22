La band marsalese "Blues Monkey" seconda alla finale di "Je So Pazzo Music Festival

22/07/2026 10:46:00

Un risultato di prestigio per la band marsalese Blue Monkeys, protagonista al "Je So Pazzo Music Festival", concorso musicale che si è svolto a Marino, alle porte di Roma, nella suggestiva cornice del Parco della Pace.

Il gruppo si è confrontato con una trentina di artisti provenienti da tutta Italia, distinguendosi in una competizione caratterizzata da un livello tecnico e artistico particolarmente elevato.

L'esibizione conquista pubblico e giuria

Sul palco, i Blue Monkeys hanno proposto un energico medley composto da "America" di Gianna Nannini e "Living After Midnight" dei Judas Priest, una performance che ha coinvolto il pubblico e raccolto l'apprezzamento della giuria.

La band ha conquistato il secondo posto di categoria, riuscendo poi a confermarsi con un secondo posto assoluto nella finalissima, portando in alto il nome di Marsala.

I complimenti del direttore artistico

Al termine della manifestazione, il gruppo ha ricevuto i complimenti dell'organizzazione del festival, del direttore artistico Adriano Pennino e degli ospiti presenti, tra cui la cantante Rob, vincitrice di X Factor.

Per i giovani musicisti marsalesi si tratta di un'importante esperienza di crescita, che va oltre il risultato ottenuto e rappresenta un'occasione di confronto con artisti provenienti da tutta Italia.

"Continueremo a inseguire i nostri sogni"

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, i Blue Monkeys hanno espresso tutta la loro soddisfazione per il percorso vissuto.

«È stata una serata meravigliosa, un'esperienza indimenticabile. Esibirci su un palco così importante e davanti a professionisti di questo livello è stato un onore. Ringraziamo il Je So Pazzo Music Festival, la giuria, gli organizzatori e soprattutto i nostri genitori, che hanno sempre creduto in noi. Continueremo a perseguire la nostra passione con sacrificio e coraggio. Grazie a tutti coloro che ci sostengono: a volte i sogni possono davvero diventare realtà».

Un risultato che conferma il talento della giovane band marsalese e rappresenta un importante traguardo nel loro percorso artistico.



