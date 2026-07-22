Antonello Venditti a Castellammare del Golfo con il tour “Daje!”

22/07/2026 16:52:00

Antonello Venditti torna in provincia di Trapani per una delle poche date del suo tour estivo.

Venerdì 24 luglio, alle 21, il cantautore romano sarà in concerto nell’Area Porto Nuovo di Castellammare del Golfo, nell’ambito della Castellammare Art Music Week. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti autorizzati.

La tappa siciliana fa parte di “Daje! Live Summer 2026”, una tournée breve, costruita intorno a una decina di concerti in spazi all’aperto scelti per il loro carattere particolare.

Un concerto diverso dai tour precedenti

Venditti ha annunciato uno spettacolo differente dalla struttura dei recenti concerti dedicati a “Cuore” e al quarantennale di “Notte prima degli esami”.

L’idea è quella di riportare le canzoni in una dimensione più raccolta, lasciando maggiore spazio alla musica e al rapporto con il pubblico. Castellammare del Golfo è una delle poche tappe del Sud inserite nel calendario, insieme a Ostuni, Matera e Termoli.

Sul palco con Venditti ci saranno Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte e all’organo Hammond e Roberta Palmigiani al violino.

Da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”

Il concerto attraverserà oltre cinquant’anni di carriera e un repertorio entrato nella memoria collettiva.

In scaletta sono attesi brani come “Notte prima degli esami”, “Grazie Roma”, “Ricordati di me” e “Unica”, insieme ad altri titoli che hanno accompagnato generazioni diverse. Sono anche le canzoni raccolte in “Daje!”, il nuovo album live pubblicato da Sony Music.

Il disco documenta i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”: oltre sessanta date e più di 300 mila spettatori in due anni.

“Daje”, nel linguaggio romano, è insieme un incoraggiamento e un invito a non fermarsi. Venditti lo ha scelto come titolo per restituire l’energia delle esecuzioni dal vivo e il legame costruito negli anni con il pubblico.

Cinquant’anni di canzoni italiane

La carriera di Antonello Venditti comincia nei primi anni Settanta al Folkstudio di Roma. Il debutto discografico arriva nel 1972 con “Theorius Campus”, inciso insieme a Francesco De Gregori.

Da allora ha firmato alcuni dei brani più riconoscibili della canzone italiana, alternando storie private, racconto generazionale e attenzione ai cambiamenti sociali.

Negli ultimi anni è tornato a esibirsi anche con De Gregori, con un lungo tour che ha riunito i due artisti a cinquant’anni dai loro primi passi comuni. Nel 2025 Venditti ha inoltre ricevuto il Premio alla carriera al Festival di Sanremo.



