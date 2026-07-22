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Cittadinanza
22/07/2026 13:47:00

Erice, i "Cortili Fioriti" conquistano il pubblico: riparte una manifestazione storica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2026/erice-i-cortili-fioriti-conquistano-il-pubblico-riparte-una-manifestazione-storica-450.jpg

Dopo undici anni di assenza, Erice riapre le porte dei suoi cortili più nascosti e restituisce ai cittadini una delle manifestazioni più identitarie del borgo medievale. 

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione l'edizione 2026 di "Cortili Fioriti", il concorso che ha inaugurato il cartellone di "Cortili Narranti", la rassegna culturale estiva promossa dall'Associazione Vivere Erice con il sostegno del Comune. 

Per due giorni vicoli, giardini e cortili storici, normalmente chiusi al pubblico, si sono trasformati in un itinerario tra fiori, arte e musica, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire il volto più intimo del centro storico. 

Non solo un concorso floreale, ma un percorso che ha raccontato la storia del borgo attraverso i suoi spazi privati, trasformati per l'occasione in luoghi di incontro e condivisione. 

 

Ad accompagnare la manifestazione è stata anche la rassegna musicale curata dal Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani, che ha portato nei cortili storici concerti all'aperto eseguiti dagli studenti dell'istituto. 

L'ultimo appuntamento, il 19 luglio scorso, ha visto protagonisti Clelia Cilluffo al violino e Davide Scardino alla chitarra, con un programma dedicato a Mertz, Piazzolla e Bach, chiudendo la manifestazione tra gli applausi del pubblico.

Alla premiazione erano presenti la sindaca Daniela Toscano e l'assessora alla Cultura Rossella Cosentino, che ha sottolineato il significato del ritorno dell'iniziativa.

"Dopo undici anni di stasi – l'ultima edizione si era svolta nel 2015 – riportare in vita questa manifestazione così identitaria per la nostra comunità è stato un segnale forte e bellissimo", ha dichiarato Cosentino, ringraziando l'Associazione Vivere Erice, guidata dalla presidente Mariza D'Anna, i cittadini che hanno aperto i propri cortili, la giuria, gli studenti del Conservatorio e i volontari coinvolti nell'organizzazione.

 

Per l'assessora, "Cortili Fioriti" rappresenta molto più di un'iniziativa dedicata ai fiori. "È il nostro centro storico che si svela e si racconta nella sua bellezza più autentica. Vedere così tante persone passeggiare, riscoprire angoli nascosti, fotografare e sostare è stata la conferma di quanto questa tradizione fosse attesa e profondamente amata".

 

Il ritorno di "Cortili Fioriti" segna anche l'avvio di Cortili Narranti, il contenitore culturale che fino al 28 agosto porterà nel borgo incontri con autori, concerti, presentazioni di libri e momenti dedicati alla memoria civile. 

La formula è quella  fare di Erice non una semplice cornice, ma parte integrante del racconto. 

I cortili, i palazzi storici, il Castello di Venere, il Teatro Gebel Hamed e gli altri luoghi simbolo del borgo diventano protagonisti insieme agli autori e agli artisti, in un progetto che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale della città attraverso la partecipazione dei cittadini. 

 

Il successo della manifestazione sembra confermare che la scelta di riportare in vita Cortili Fioriti dopo oltre un decennio sia stata accolta con entusiasmo da residenti e visitatori. 

L'obiettivo  dell'Amministrazione è ora quello di trasformare nuovamente l'iniziativa in un appuntamento fisso dell'estate ericina, capace di coniugare turismo, cultura e valorizzazione del patrimonio diffuso del borgo. 

 









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