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» Strade e traffico
21/07/2026 12:24:00

Marsala, la Via Sen. Pellegrino è pericolosa: "Si invade la corsia opposta per evitare tratto senza asfalto”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784629499-0-marsala-la-via-sen-pellegrino-e-pericolosa-si-invade-la-corsia-opposta-per-evitare-tratto-senza-asfalto.jpg

Un problema di sicurezza stradale viene segnalato da un cittadino marsalese lungo la nuova via On. Sen. Pino Pellegrino, arteria che collega Marsala con la zona dei lidi. A richiamare l’attenzione sulla situazione è il nostro lettore Franco De Marco, che ha inviato una segnalazione chiedendo un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Patti.

 

“Le auto si spostano sulla corsia opposta per evitare il tratto senza asfalto”

Secondo quanto riferito, in alcuni punti della strada - come si vede dalle foto allegate all'articolo -  si registrerebbero condizioni tali da costringere gli automobilisti a modificare la propria traiettoria.

“Le macchine che procedono in direzione Petrosino – scrive De Marco – per evitare la mancanza di asfalto si spostano verso sinistra, andando a invadere la corsia di destra per chi arriva in senso opposto”. Una situazione che è un rischio soprattutto nei momenti di maggiore traffico, quando il passaggio di veicoli nei due sensi aumenta.

L’appello al Comune: “Intervenire per la sicurezza della circolazione”

Il lettore chiede quindi all’Amministrazione comunale di intervenire per ripristinare condizioni adeguate di sicurezza lungo la carreggiata.

“Si invita l’amministrazione guidata dalla sindaca Patti – afferma De Marco – a provvedere affinché venga garantita la sicurezza della circolazione in entrambi i sensi di marcia”.

 

“Non ci sono più scuse, ora serve una soluzione”

Nella sua segnalazione il cittadino richiama anche il dibattito politico degli ultimi anni sulla manutenzione delle strade cittadine.

“Prima si addossava la colpa all’amministrazione Grillo – conclude De Marco – ora non ci sono più scuse”.

La richiesta è dunque quella di un intervento rapido per eliminare il pericolo e consentire agli automobilisti di percorrere la via Pino Pellegrino senza dover effettuare manovre potenzialmente rischiose.









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