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Cultura

» Spettacoli
21/07/2026 17:06:00

Al Parco di Selinunte va in scena "Empedocle - Farmaco di pace"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/al-parco-di-selinunte-va-in-scena-empedocle-farmaco-di-pace-450.jpg

Giovedì 23 luglio, al Tempio di Hera del Parco archeologico di Selinunte, debutta "Empedocle - Farmaco di pace": lo spettacolo di Filippo Portera che racconta l'ultima notte del filosofo agrigentino tra musica, elettronica, teatro e danza.

Un'opera su un pensatore dimenticato

Empedocle è una figura che la storia della filosofia ha relegato ai margini, nonostante il ruolo che gli attribuisce Aristotele, che lo indica come precursore della retorica. Il filosofo di Agrigento aveva costruito il suo pensiero sui quattro elementi e ipotizzato la reincarnazione. Di lui restano solo frammenti.

Su questi frammenti — alcune centinaia di testi originali — il compositore e ricercatore Filippo Portera ha costruito "Empedocle - Farmaco di pace", l'unica opera oggi esistente dedicata interamente al filosofo presocratico. "Un omaggio al pensiero di Empedocle pressoché dimenticato, soprattutto nella sua Agrigento", spiega Portera.

Lo spettacolo è scritto per sette personaggi, orchestra, coro, teatro e danza. Il secondo atto si chiude con il "Corale della Pace", pensato per coro e orchestra. I temi al centro dell'opera sono la pace, la libertà, l'amore, l'aiuto reciproco, la convivenza tra popoli diversi.

Il cast

A interpretare Empedocle è l'attore saccense Franco Bruno. Con lui, sul palco, Rosi Mandracchia, Ilaria Bordenca, Sandra Marotta, Consilia Quaranta, Noemi Castronovo e Rosa Maria Montalbano.

Selinunte Estate

Lo spettacolo rientra nel cartellone di Selinunte Estate, il programma curato dal Parco archeologico — diretto da Felice Crescente — insieme a CoopCulture. La rassegna è nata da una open call che ha raccolto oltre cento candidature tra artisti e compagnie: il risultato sono quasi 60 appuntamenti tra danza, teatro, musica e talk, distribuiti tra il Parco e le Cave di Cusa.

I prossimi appuntamenti

Il cartellone prosegue nei giorni successivi. Venerdì 24 luglio alle 22 arriva Jimmy Sax, tra elettronica e jazz. Sabato 25, alle 20, è in programma la consegna del Premio Letterario Mandrarossa; alle 21.30 Concita De Gregorio e Melania Petriello dialogano in "Madre. Una conversazione, nessuna colpa, centomila donne", a ingresso libero. Domenica 26 chiude la settimana il concerto-omaggio a Ornella Vanoni "Una ragione di più", con Anna Bonomolo accompagnata da Salvo Correri, Diego Spitaleri, Massimo Calì e Sebastiano Alioto.

Info

  • Cosa: "Empedocle - Farmaco di pace" di Filippo Portera
  • Dove: Tempio di Hera, Parco archeologico di Selinunte
  • Quando: giovedì 23 luglio, ore 21
  • Biglietti: 20/15 euro, al botteghino del Parco
  • Info: pagina facebook di Selinunte Estate e sito coopculture.it









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