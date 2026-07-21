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Politica

» Regionale
21/07/2026 22:00:00

Regionali: il centrosinistra apre il cantiere del programma a Gela

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/regionali-il-centrosinistra-apre-il-cantiere-del-programma-a-gela-450.jpg

È partito da Gela il percorso del fronte progressista siciliano per la costruzione del programma di governo in vista delle prossime elezioni regionali. Si chiama “Work in progress” il ciclo di incontri promosso dal centrosinistra per raccogliere idee, proposte e contributi da cittadini, amministratori, esperti e rappresentanti del mondo sociale.

La prima tappa ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle forze politiche della coalizione, presenti con i propri leader o delegati, impegnati in un confronto diretto sui principali temi che riguardano il futuro della Sicilia.

 

Tre tavoli di confronto: ambiente, salute e spopolamento

L’incontro di Gela ha acceso i riflettori su alcune delle questioni più delicate per l’Isola. A intervenire sono stati l’ex presidente della Commissione Ambiente dell’Ars Gianpiero Trizzino, che ha affrontato il tema della gestione dei rifiuti, il sindacalista della Cgil Roberto Ferrari, chiamato a discutere di sanità, e i rappresentanti del gruppo “Patto per restare”, che hanno posto l’attenzione sul fenomeno della cosiddetta “restanza”, ovvero la necessità di creare condizioni affinché giovani e cittadini possano continuare a vivere e lavorare nei propri territori.

Un confronto che ha puntato a mettere insieme competenze e testimonianze dal territorio per costruire una proposta politica condivisa.

 

Di Stefano: «Servono infrastrutture per rilanciare il Sud della Sicilia»

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di colmare i ritardi infrastrutturali che penalizzano soprattutto la parte meridionale della Sicilia.

Tra le opere indicate come prioritarie il primo cittadino ha citato il rilancio del porto di Gela, il completamento e il potenziamento della direttrice Gela-Siracusa e la realizzazione dell’anello della SS 115 Gela-Castelvetrano, infrastrutture ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la mobilità dell’area.

 

Prossima tappa a Catania

I rappresentanti delle forze progressiste hanno espresso soddisfazione per il primo appuntamento del percorso, sottolineando l’importanza di un metodo basato sull’ascolto e sul confronto con i territori.

Il calendario di incontri proseguirà il prossimo 3 agosto a Catania, seconda tappa di un progetto che punta a definire una piattaforma programmatica comune per il futuro governo della Regione Siciliana.









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