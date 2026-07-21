Paceco, il consigliere Ricciardi denuncia il degrado di via Falcone e Borsellino 

21/07/2026 10:54:00

Nel giorno del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, il consigliere comunale di Paceco Salvatore Ricciardi ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente per denunciare le condizioni di degrado in cui versa via Falcone e Borsellino e la mancata organizzazione di una commemorazione istituzionale dedicata al giudice Paolo Borsellino.

“Il 19 luglio rappresenta una delle date più significative della storia della Repubblica e della lotta alla mafia – afferma Ricciardi –. Ricordare Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta significa dare concretezza ai valori della legalità, non limitarsi alle dichiarazioni di circostanza”.

Vegetazione, rifiuti e incuria nella strada dedicata ai giudici antimafia

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, la strada intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si troverebbe in condizioni di evidente abbandono.

Tra le criticità segnalate dal consigliere figurano vegetazione infestante, erbacce secche, cumuli di legna, rifiuti abbandonati e un grande sacco contenente detriti che, secondo la denuncia, sarebbe presente da mesi senza che siano stati effettuati interventi di pulizia e ripristino del decoro.

“Il decoro dei luoghi pubblici è rispetto per chi ha sacrificato la vita”

“È difficile parlare di memoria e di rispetto delle istituzioni quando una via dedicata ai simboli della lotta alla mafia viene lasciata in questo stato – sottolinea Ricciardi –. Il decoro dei luoghi pubblici è anch’esso una forma di rispetto verso chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato”.

Per il consigliere, la cura degli spazi dedicati alla memoria delle vittime della mafia rappresenta un elemento fondamentale per mantenere vivo il valore del loro impegno.

Chieste spiegazioni sulla mancata commemorazione del 19 luglio

Nell’interrogazione viene chiesto inoltre di conoscere le ragioni per cui l’Amministrazione comunale non abbia promosso alcuna iniziativa ufficiale di commemorazione nella giornata del 19 luglio.

Ricciardi chiede anche quali interventi urgenti siano previsti per riportare via Falcone e Borsellino a condizioni adeguate di pulizia e decoro.

“Non è una polemica, ma una richiesta di responsabilità istituzionale”

“Non è una polemica fine a sé stessa – conclude il consigliere – ma una richiesta di responsabilità istituzionale. Le vie dedicate a Falcone e Borsellino non possono essere ricordate soltanto sulle targhe. Meritano attenzione quotidiana, manutenzione costante e iniziative capaci di trasmettere alle nuove generazioni il valore della legalità e del sacrificio di chi ha combattuto la mafia”.

Il consigliere comunale ha infine chiesto che l’interrogazione venga discussa nella prima seduta utile del Consiglio comunale e che l’Amministrazione fornisca una risposta sia in forma scritta sia durante i lavori dell’aula.



