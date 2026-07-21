Sicilia, arriva il primo calo delle temperature: in diminuzione di 6-8 gradi

21/07/2026 21:03:00

Dopo giorni caratterizzati da temperature elevate e dall'azione dell'anticiclone subtropicale, sulla Sicilia è atteso un primo cambiamento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore è previsto un calo delle temperature che, in alcune aree dell'Isola, potrà raggiungere i 6-8 gradi.

Masse d'aria più fresche in arrivo

L'attenuazione dell'anticiclone favorirà l'ingresso di correnti settentrionali più umide e decisamente meno calde, determinando una graduale diminuzione delle temperature, soprattutto a partire dalla seconda parte della giornata.

Il raffreddamento, tuttavia, non sarà immediatamente percepito ovunque allo stesso modo.

Più umidità e caldo afoso lungo le coste

La prima fase del cambiamento sarà infatti accompagnata da un sensibile aumento dell'umidità. Questo farà sì che, nonostante i valori termici in diminuzione, il caldo continui a essere percepito come intenso, soprattutto lungo la costa tirrenica e in parte del litorale meridionale, dove l'afa renderà il clima particolarmente pesante.

Nell'entroterra il caldo resisterà più a lungo

Situazione diversa nelle aree interne delle province di Catania e Siracusa, dove il caldo continuerà a essere torrido per gran parte della giornata. In queste zone il calo delle temperature è atteso soltanto nelle ore serali, quando l'arrivo delle correnti più fresche inizierà a farsi sentire anche nell'entroterra.

Si tratta del primo significativo ridimensionamento dell'ondata di calore degli ultimi giorni, anche se l'estate continuerà a mantenere caratteristiche tipicamente calde, soprattutto nelle aree interne della Sicilia.



