Caldo estremo e raccolta rifiuti, Uil Trasporti Trapani: "Turni dalle 4 e stop ai pomeridiani”

21/07/2026 11:56:00

La UIL Trasporti Trapani chiede interventi immediati per fronteggiare l’emergenza caldo nel settore dell’Igiene Ambientale. Il sindacato denuncia i rischi per la salute degli operatori costretti, in alcuni casi, a svolgere attività nelle ore più calde della giornata e sollecita l’anticipo dei turni alle prime ore del mattino e la sospensione dei servizi pomeridiani.

“Duole constatare la mancata applicazione anticipata di tutele che avrebbero già dovuto preservare i lavoratori da queste temperature proibitive – dichiarano Antonino Labruzzo, Giorgio Macaddino e Giuseppe Tumbarello, segretari della UIL Trasporti Trapani –. Non siamo più disposti a tollerare che le carenze organizzative gravino sulla pelle e sulla salute degli operatori”.

Diffida ai Comuni e alla SRR Trapani Provincia Nord

I rappresentanti sindacali hanno inviato una formale nota di diffida ai Comuni del territorio, tra cui Alcamo, Mazara del Vallo, Marsala e Castellammare del Golfo, e alla SRR Trapani Provincia Nord, evidenziando il “gravissimo rischio” per la sicurezza dei lavoratori del comparto a causa delle attuali condizioni climatiche.

La richiesta riguarda una riorganizzazione degli orari di servizio che, secondo la UIL Trasporti, non comporterebbe alcun aggravio economico né per le amministrazioni comunali né per le aziende appaltatrici.

“Il servizio deve essere svolto nelle ore più sicure”

Secondo il sindacato, le indicazioni contenute nella nota INAIL sullo stress termico e nel decreto della Regione Siciliana non richiamano espressamente il settore dell’Igiene Ambientale perché, nella prassi nazionale, le attività vengono normalmente svolte nelle ore notturne o nelle prime ore della giornata, con conclusione entro le 11.

“Sul nostro territorio, al contrario – spiegano Labruzzo, Macaddino e Tumbarello – si assiste a una continua e pericolosa deroga. A causa della mancanza strutturale di veicoli idonei e attrezzature da parte delle ditte appaltatrici, le maestranze vengono impiegate su doppi turni, costringendo gli operatori a effettuare il carico e l’asporto dei rifiuti nel pieno pomeriggio, con turnazioni che iniziano dalle ore 13 in poi sotto un sole cocente”.

La proposta: anticipo dei turni e stop alle raccolte pomeridiane

Per affrontare l’emergenza, la UIL Trasporti chiede l’anticipo del servizio alle ore 4 per il cantiere di Alcamo, la rimodulazione degli orari per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e lo stop immediato alle attività pomeridiane nelle fasce con maggiore rischio termico.

Il sindacato indica come esempio positivo la scelta già adottata dal Comune di Paceco, chiedendo che la stessa soluzione venga estesa agli altri territori della provincia.

“La riorganizzazione dei servizi viene proposta a parità di costi – precisa la UIL Trasporti –. Non vi sarà alcun aggravio economico per le casse pubbliche dei Comuni né per le società appaltatrici”.

“Pronti ad attivare tutte le tutele sindacali e legali”

La UIL Trasporti Trapani auspica una risposta rapida da parte delle amministrazioni comunali e della SRR affinché vengano adottati gli atti necessari ad autorizzare le variazioni degli orari di servizio.

“In caso di mancato riscontro – conclude il sindacato – attiveremo senza esitazione ogni forma di tutela sindacale e legale nelle sedi competenti, coinvolgendo anche gli organi di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.



