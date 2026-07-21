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Cronaca

» Incidenti
21/07/2026 08:29:00

Trapani: scontro tra auto e scooter in via Ilio. Tre vetture danneggiate in via dei Mille

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784615798-0-trapani-scontro-tra-auto-e-scooter-in-via-ilio-tre-vetture-danneggiate-in-via-dei-mille.jpg

Due incidenti stradali in meno di ventiquattro ore hanno impegnato le forze dell'ordine a Trapani. Il primo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Ilio, con il coinvolgimento di uno scooter e di un Suv. Nella notte, invece, un'auto ha urtato tre vetture in sosta in via dei Mille.

 

Scontro tra scooter e Suv in via Ilio

L'incidente è avvenuto all'altezza della rotatoria che conduce al piazzale del Palazzetto dello Sport "Ettore Daidone". Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, sono entrati in collisione uno scooter di grossa cilindrata e un Suv Bmw condotto da un uomo sulla cinquantina.

Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, che dopo l'impatto è stato soccorso sul posto dagli agenti della Polizia Municipale in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Il ragazzo, seppur sotto choc, non avrebbe riportato ferite tali da destare particolare preoccupazione.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

 

Nella notte auto fuori controllo in via dei Mille

Poche ore dopo, nella notte, un secondo incidente si è verificato in via dei Mille. Un automobilista, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro tre auto regolarmente parcheggiate lungo la strada.

L'impatto ha provocato ingenti danni ai veicoli in sosta, ma fortunatamente non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti per chiarire le responsabilità e ricostruire quanto accaduto.

 

Dinamiche al vaglio delle forze dell'ordine

Entrambi gli episodi sono ora al centro delle verifiche degli investigatori. Se nel caso dello scontro tra scooter e Suv si dovrà stabilire l'esatta dinamica dell'impatto, per l'incidente di via dei Mille saranno gli accertamenti a chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell'auto.









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