Mazara protagonista del nuovo spot Emporio Armani

21/07/2026 18:00:00

Le atmosfere mediterranee di Mazara del Vallo approdano nel mondo della moda internazionale. È online il nuovo spot di Emporio Armani dedicato alla collezione Primavera/Estate, realizzato tra le strade e gli angoli più suggestivi del centro storico cittadino.

Le immagini della campagna valorizzano il patrimonio architettonico della città, con la sua identità multiculturale, i vicoli della Casbah e gli scorci affacciati sul Mediterraneo a fare da sfondo a una produzione dal respiro internazionale.

Un set a cielo aperto nel cuore della città

Le riprese erano state realizzate nell’estate del 2025, quando una troupe del noto marchio di moda aveva trasformato il centro storico di Mazara del Vallo in un set fotografico e cinematografico.

Per una giornata la Casbah è stata il palcoscenico della nuova comunicazione del brand, scelta per la sua capacità di raccontare attraverso luoghi autentici un’atmosfera fatta di storia, eleganza e contaminazioni culturali.

Mazara sempre più attrattiva per grandi produzioni

La scelta di Emporio Armani conferma il crescente interesse verso Mazara del Vallo come location ideale per campagne pubblicitarie, produzioni audiovisive e progetti creativi di livello internazionale.

Il fascino delle sue architetture, il legame con il mare e la particolare identità del centro storico rappresentano elementi capaci di offrire immagini uniche e riconoscibili.

L’arrivo della produzione aveva richiesto anche alcuni provvedimenti organizzativi da parte dell’amministrazione comunale, con modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico per consentire lo svolgimento delle riprese in sicurezza.

Con questa nuova campagna, Mazara del Vallo entra ancora una volta nel racconto globale della bellezza italiana, mostrando al pubblico internazionale il volto autentico di una città sospesa tra tradizione mediterranea e contemporaneità.



