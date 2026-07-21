Marsala, continuano i controlli sui divieti di sosta durante lo spazzamento: 86 le multe 

Proseguiranno a Marsala i controlli della Polizia Locale sul rispetto dei divieti di sosta nelle fasce orarie dedicate allo spazzamento meccanizzato delle strade. L’attività rientra nel programma avviato dall’Amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano e rendere più efficiente il servizio di pulizia del territorio.
L’obiettivo è consentire agli operatori ecologici di lavorare senza ostacoli, assicurando interventi più completi e una maggiore qualità del servizio offerto ai cittadini.
Accertate 86 violazioni, 71 per sosta vietata durante la pulizia
Nell’ultima attività di controllo sono state rilevate 86 violazioni complessive. Di queste, 71 riguardano il mancato rispetto del divieto di sosta nelle fasce orarie in cui è previsto lo spazzamento delle strade.
L’incremento delle sanzioni registrato nelle ultime settimane è legato anche al potenziamento dell’organico della Polizia Locale, con l’arrivo di ulteriori 17 unità. Il rafforzamento del personale ha permesso, in alcune giornate, di impiegare fino a cinque pattuglie contemporaneamente, garantendo una presenza più capillare sul territorio.
Vullo e D’Alessandro: “Serve collaborazione da parte dei cittadini”
“L’obiettivo è consentire agli operatori di svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili, nell’interesse dell’intera comunità che non può subire i comportamenti scorretti di pochi”, dichiarano l’assessore alla Sicurezza Salvatore Vullo e il comandante della Polizia Locale Giuseppe D’Alessandro.
“Rispettare i divieti di sosta – aggiungono – significa permettere una pulizia completa delle strade, con benefici concreti per il decoro urbano, l’igiene e l’immagine della città”.
La linea dell’Amministrazione: informazione, prevenzione e sanzioni
Il Comune conferma il metodo già adottato: informazione ai cittadini, attività di prevenzione, verifica dei servizi, controlli e sanzioni nei casi di mancato rispetto delle regole.
“È ovvio che questa non è l’unica criticità del territorio – sottolinea l’assessore Vullo –. Per questo stiamo affrontando i problemi con un’azione programmata e progressiva, concentrando le risorse su obiettivi concreti e misurabili”.
MarsalControlli estesi anche agli altri ambiti della sicurezza urbana
L’Amministrazione annuncia che lo stesso approccio sarà applicato anche ad altri settori che incidono sulla qualità della vita dei cittadini, dalla sicurezza urbana al decoro degli spazi pubblici.
I controlli sul rispetto dei divieti di sosta legati allo spazzamento meccanizzato continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire strade più pulite e un servizio più efficace.