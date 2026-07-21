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» Dai Comuni
21/07/2026 13:15:00

Ha preso il via “L’Estate Petrosilena di Pace, di Mare e di Vino 2026”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/ha-preso-il-via-l-estate-petrosilena-di-pace-di-mare-e-di-vino-2026-450.jpg

Ha preso ufficialmente il via “L’Estate Petrosilena di Pace, di Mare e di Vino 2026”, con il ricco cartellone di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori fino al mese di settembre. Un primo appuntamento all’insegna della festa, della partecipazione e della condivisione, che ha coinvolto famiglie, cittadini e turisti, dando il via a una stagione ricca di iniziative dedicate alla musica, alla cultura, allo sport, alle tradizioni e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

 

Ad aprire la serata è stata l’inaugurazione dell’installazione “Petrosino Biscione”, realizzata dall’Associazione I Picciotti di Via Cafiso APS, che ha contribuito ad arricchire e rendere ancora più suggestivo il lungomare di Biscione, luogo simbolo della comunità petrosilena.

Particolarmente significativa è stata anche l’inaugurazione della Panchina della Pace, realizzata dall’associazione Mani, Filo e Fantasia: un’opera dal forte valore simbolico che, in un momento storico segnato da guerre e tensioni, vuole rappresentare un segno concreto di speranza e un invito a riscoprire il valore del dialogo, della solidarietà e della convivenza pacifica.

 

La serata è proseguita con lo “Spettacolo del fuoco Bazar di Ida Bruno” e con la musica e l’energia dei Kamurria, che hanno coinvolto il pubblico regalando emozioni e animando il primo evento del calendario estivo.

 

Il Sindaco Giacomo Anastasi: «La partecipazione e l’entusiasmo vissuti ieri rappresentano il modo più bello per inaugurare la nostra Estate Petrosilena. Abbiamo scelto di aprire questa stagione con un messaggio di pace, perché crediamo che la cultura, la musica e i momenti di incontro possano essere strumenti capaci di rafforzare il senso di comunità e favorire il dialogo.

Il mio auspicio è che questa possa essere davvero un’estate di pace, di mare e di vino, da vivere insieme nel segno dell’accoglienza, del rispetto e della bellezza del nostro territorio».

 

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alle associazioni, agli artisti, agli uffici comunali, ai volontari e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della serata inaugurale, contribuendo a rendere speciale questo primo appuntamento. Il programma proseguirà fino a settembre con numerosi eventi dedicati alla musica, al teatro, alla cultura, allo sport, all’enogastronomia e alle tradizioni locali.

 









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