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Cultura
21/07/2026 15:16:00

Torretta Granitola, Parole d’a…mare. Francesca Piccione presenta "Le stanze dimenticate"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/torretta-granitola-parole-d-a-mare-francesca-piccione-presenta-le-stanze-dimenticate-450.jpg

Secondo appuntamento a Torretta Granitola con “I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare”, la rassegna letteraria estiva che porta libri, musica e letture nella borgata marinara di Campobello di Mazara.

Venerdì 24 luglio, alle 20.30, nella piazzetta di Torretta Granitola, sarà presentato “Le stanze dimenticate”, romanzo della scrittrice marsalese Francesca Letizia Piccione, pubblicato da CTL Editore.

L’incontro sarà condotto dalla giornalista Jana Cardinale, direttrice artistica della rassegna. L’ingresso è libero.

Un romanzo su memoria e dolore

“Le stanze dimenticate” attraversa il territorio più fragile dei ricordi.

Il romanzo racconta il dolore, i fantasmi del passato e le aspettative che possono riaprirsi davanti a una passione improvvisa. È una storia che guarda alle zone rimosse dell’esistenza, a ciò che resta chiuso dentro stanze interiori dalle quali non è semplice uscire.

Nelle schede editoriali dedicate al libro, la protagonista Lia è descritta come una donna segnata da ferite profonde, ma ancora capace di cercare una possibilità di luce. L’autrice ha raccontato di avere scritto l’opera come testimonianza della propria “passione per l’esistenza”.

La serata nella borgata marinara

A dialogare con Francesca Letizia Piccione sarà Jana Cardinale.

La serata unirà parola, musica e letture. Sono previste le esecuzioni canore di Christian Fazzino e Daphne Bua, accompagnati da Franco Giacomarro. Le letture saranno affidate a Francesca Marino.

La scelta di Torretta Granitola conferma il taglio della rassegna: incontri letterari al tramonto, in uno spazio aperto, dove il libro diventa occasione di ascolto e conversazione.

La rassegna

“I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare” è ideata dall’assessore alla Cultura Bia Cusumano. La direzione artistica è di Jana Cardinale.

Il primo appuntamento della rassegna si era svolto il 10 luglio con Antonella Marascia e il suo “Cunti vastasi”, inaugurando il calendario degli incontri estivi nella borgata.

Il programma è finanziato dal Comune con fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti impegnati nelle politiche di promozione della lettura.

Si tratta dei Comuni che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di “Città che legge”.









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