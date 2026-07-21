San Vito Lo Capo, Libri, Autori e Bouganville. Stasera l'incontro con Lucio Luca

21/07/2026 15:44:00

Terzo appuntamento questa sera, alle 21.30, per "Libri, Autori e Bouganville" a San Vito Lo Capo. Nel giardino di Palazzo La Porta, la rassegna curata da Giacomo Pilati ospita il giornalista e scrittore Lucio Luca, autore de "L'ultima spiaggia".

Il libro è un'inchiesta sulla strage dimenticata alla caserma dei carabinieri di Alcamo Marina e su cinquant'anni di misteri italiani. Al centro della vicenda l'uccisione di due carabinieri, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, seguita da una scia di complicità e depistaggi durata decenni. Quattro persone innocenti furono scarcerate dopo anni di ingiusta detenzione.

L'incontro fa parte della 27ª edizione della rassegna, promossa dalla Pro Loco San Vito Lo Capo APS e dal Comune di San Vito Lo Capo.



