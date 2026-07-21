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Cultura
21/07/2026 15:44:00

San Vito Lo Capo, Libri, Autori e Bouganville. Stasera l'incontro con Lucio Luca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784641509-0-san-vito-lo-capo-libri-autori-e-bouganville-stasera-l-incontro-con-lucio-luca.jpg

Terzo appuntamento questa sera, alle 21.30, per "Libri, Autori e Bouganville" a San Vito Lo Capo. Nel giardino di Palazzo La Porta, la rassegna curata da Giacomo Pilati ospita il giornalista e scrittore Lucio Luca, autore de "L'ultima spiaggia".

Il libro è un'inchiesta sulla strage dimenticata alla caserma dei carabinieri di Alcamo Marina e su cinquant'anni di misteri italiani. Al centro della vicenda l'uccisione di due carabinieri, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, seguita da una scia di complicità e depistaggi durata decenni. Quattro persone innocenti furono scarcerate dopo anni di ingiusta detenzione.

L'incontro fa parte della 27ª edizione della rassegna, promossa dalla Pro Loco San Vito Lo Capo APS e dal Comune di San Vito Lo Capo.









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