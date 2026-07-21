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Cultura
21/07/2026 16:13:00

Erice, “Storie da leccarsi i baffi”: laboratorio di letturaa gratuito per bambini in biblioteca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/erice-storie-da-leccarsi-i-baffi-laboratorio-di-letturaa-gratuito-per-bambini-in-biblioteca-450.jpg

Un laboratorio di lettura dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni si terrà venerdì 24 luglio, alle 10.30, nella Biblioteca diocesana “G.B. Amico”, in via Cosenza 90, a Erice Casa Santa.

L’iniziativa, dal titolo “Storie da leccarsi i baffi”, accompagnerà i piccoli partecipanti tra albi illustrati, animali golosi e dolci delizie.

Il laboratorio per i più piccoli

L’appuntamento si svolgerà nella sezione per ragazzi “Il piccolo principe” della Biblioteca diocesana.

Il laboratorio è rivolto a un massimo di 15 bambini. Ogni partecipante dovrà essere accompagnato da un adulto.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

L’incontro rientra nelle attività di promozione della lettura rivolte alla prima infanzia. Il programma nazionale Nati per Leggere propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni occasioni di lettura condivisa, con la presenza di genitori o adulti accompagnatori. 

Come prenotare

Per riservare un posto è possibile telefonare alla biblioteca al numero 0923 571239, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

In alternativa si può inviare una mail all’indirizzo biblioteca@diocesi.trapani.it, indicando nome, cognome ed età del bambino, insieme a un recapito telefonico.

Le iscrizioni resteranno disponibili fino al raggiungimento del limite massimo di 15 partecipanti.









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