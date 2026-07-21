Erice, “Storie da leccarsi i baffi”: laboratorio di letturaa gratuito per bambini in biblioteca

Un laboratorio di lettura dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni si terrà venerdì 24 luglio, alle 10.30, nella Biblioteca diocesana “G.B. Amico”, in via Cosenza 90, a Erice Casa Santa.
L’iniziativa, dal titolo “Storie da leccarsi i baffi”, accompagnerà i piccoli partecipanti tra albi illustrati, animali golosi e dolci delizie.
Il laboratorio per i più piccoli
L’appuntamento si svolgerà nella sezione per ragazzi “Il piccolo principe” della Biblioteca diocesana.
Il laboratorio è rivolto a un massimo di 15 bambini. Ogni partecipante dovrà essere accompagnato da un adulto.
La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.
L’incontro rientra nelle attività di promozione della lettura rivolte alla prima infanzia. Il programma nazionale Nati per Leggere propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni occasioni di lettura condivisa, con la presenza di genitori o adulti accompagnatori.
Come prenotare
Per riservare un posto è possibile telefonare alla biblioteca al numero 0923 571239, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.
In alternativa si può inviare una mail all’indirizzo biblioteca@diocesi.trapani.it, indicando nome, cognome ed età del bambino, insieme a un recapito telefonico.
Le iscrizioni resteranno disponibili fino al raggiungimento del limite massimo di 15 partecipanti.