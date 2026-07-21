Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
21/07/2026 14:22:00

Custonaci, il giallo di Maria Elisa Aloisi apre la rassegna "Un borgo di libri ed autori"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/custonaci-il-giallo-di-maria-elisa-aloisi-apre-la-rassegna-un-borgo-di-libri-ed-autori-450.jpg

Le Grotte Mangiapane di Custonaci tornano a ospitare “Un borgo di libri ed autori”.

Giovedì 23 luglio, alle 21.30, sarà Maria Elisa Aloisi ad aprire l’ottava edizione della rassegna con “L’isola degli inganni”, giallo pubblicato da Mondadori.

L’incontro si terrà nella Grotta Mangiapane, nel borgo rupestre di Scurati. A dialogare con l’autrice sarà Valentina Pipitone, curatrice della rassegna. L’ingresso è libero.

Ilia Moncada arriva a Filicudi

Al centro del romanzo c’è ancora Ilia Moncada, l’avvocata protagonista della serie firmata da Aloisi.

In “L’isola degli inganni”, Ilia raggiunge Filicudi per un fine settimana di riposo. La vacanza, però, si interrompe quando alla Grotta del Bue Marino riaffiora un cadavere.

Da lì si apre un’indagine tra segreti, leggende, venti e la notte di San Giovanni. L’avvocata si ritrova dentro una villa attraversata da ombre e dovrà capire chi sia davvero il “diavolo” dell’isola.

Una scrittrice tra diritto e noir

Maria Elisa Aloisi è nata a Lentini e vive a Catania, dove lavora come avvocata penalista.

Ha esordito nel 2019 con “Fiutando il vento”, pubblicato da Tra le righe libri e vincitore del premio Il Borgo Italiano. Nel 2021 ha vinto il Premio Tedeschi con il giallo giudiziario “Il canto della falena”, uscito nella collana Il Giallo Mondadori.

Nel 2024 è arrivato “Sto mentendo”, secondo romanzo della serie dedicata a Ilia Moncada. Aloisi è anche autrice per ragazzi: “Il mistero di Villa Polifemo”, pubblicato da Il Battello a Vapore, Piemme, ha vinto il talent scouting “A caccia di Storie 2023”.

La rassegna nel borgo di Scurati

“Un borgo di libri ed autori” è organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico con la partecipazione dell’Associazione Culturale Museo Vivente, partner dell’iniziativa dalla prima edizione.

La direzione e la cura sono di Valentina Pipitone.

Il programma completo della rassegna prevede quattro incontri alle Grotte Mangiapane, dal 23 luglio al 20 agosto: dopo Maria Elisa Aloisi, sono annunciati Maria Attanasio, Stefania Auci e Gaspare Balsamo. La rassegna è indicata anche nei calendari culturali online come appuntamento estivo dedicato ai libri nel borgo rupestre di Scurati.









Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo