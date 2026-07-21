Custonaci, il giallo di Maria Elisa Aloisi apre la rassegna "Un borgo di libri ed autori"

21/07/2026 14:22:00

Le Grotte Mangiapane di Custonaci tornano a ospitare “Un borgo di libri ed autori”.

Giovedì 23 luglio, alle 21.30, sarà Maria Elisa Aloisi ad aprire l’ottava edizione della rassegna con “L’isola degli inganni”, giallo pubblicato da Mondadori.

L’incontro si terrà nella Grotta Mangiapane, nel borgo rupestre di Scurati. A dialogare con l’autrice sarà Valentina Pipitone, curatrice della rassegna. L’ingresso è libero.

Ilia Moncada arriva a Filicudi

Al centro del romanzo c’è ancora Ilia Moncada, l’avvocata protagonista della serie firmata da Aloisi.

In “L’isola degli inganni”, Ilia raggiunge Filicudi per un fine settimana di riposo. La vacanza, però, si interrompe quando alla Grotta del Bue Marino riaffiora un cadavere.

Da lì si apre un’indagine tra segreti, leggende, venti e la notte di San Giovanni. L’avvocata si ritrova dentro una villa attraversata da ombre e dovrà capire chi sia davvero il “diavolo” dell’isola.

Una scrittrice tra diritto e noir

Maria Elisa Aloisi è nata a Lentini e vive a Catania, dove lavora come avvocata penalista.

Ha esordito nel 2019 con “Fiutando il vento”, pubblicato da Tra le righe libri e vincitore del premio Il Borgo Italiano. Nel 2021 ha vinto il Premio Tedeschi con il giallo giudiziario “Il canto della falena”, uscito nella collana Il Giallo Mondadori.

Nel 2024 è arrivato “Sto mentendo”, secondo romanzo della serie dedicata a Ilia Moncada. Aloisi è anche autrice per ragazzi: “Il mistero di Villa Polifemo”, pubblicato da Il Battello a Vapore, Piemme, ha vinto il talent scouting “A caccia di Storie 2023”.

La rassegna nel borgo di Scurati

“Un borgo di libri ed autori” è organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico con la partecipazione dell’Associazione Culturale Museo Vivente, partner dell’iniziativa dalla prima edizione.

La direzione e la cura sono di Valentina Pipitone.

Il programma completo della rassegna prevede quattro incontri alle Grotte Mangiapane, dal 23 luglio al 20 agosto: dopo Maria Elisa Aloisi, sono annunciati Maria Attanasio, Stefania Auci e Gaspare Balsamo. La rassegna è indicata anche nei calendari culturali online come appuntamento estivo dedicato ai libri nel borgo rupestre di Scurati.



