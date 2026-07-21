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Cultura
21/07/2026 17:23:00

Arte Musicultura 2026: presentato il programma dell'estate a Partanna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/arte-musicultura-2026-presentato-il-programma-dell-estate-a-partanna-450.jpg

L'Amministrazione Comunale di Partanna ha presentato la XXIV edizione di "Arte Musicultura", il programma di eventi che animerà la città per tutta l'estate tra musica, letteratura, tradizioni gastronomiche, sport e iniziative per bambini.

La rassegna, arrivata alla ventiquattresima edizione, si articola tra luglio e settembre in decine di appuntamenti diffusi tra il centro storico, l'Area Archeologica di Contrada Stretto, il Castello Grifeo e le principali piazze cittadine. "Arte Musicultura non è solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto di valorizzazione che punta a far vivere il nostro centro storico, l'area archeologica e le nostre eccellenze agricole, creando momenti di socialità e richiamo turistico per tutto il territorio", dichiara l'Amministrazione Comunale.

I grandi concerti dell'estate

Il 9 agosto, in piazza Falcone e Borsellino, sono attesi gli Shakalab in concerto. Il 13 agosto la stessa piazza e via Vittorio Emanuele ospitano la Notte Bianca targata Radio 105, con il dj Comollo come guest star e apertura affidata al dj Salvo Li Vigni. Il 5 agosto, sempre in piazza Falcone e Borsellino, è in programma "Mediterraneo... la storia dei Pooh", spettacolo dell'official tribute band dedicato alla storica formazione italiana.

Gli incontri letterari

Il programma riserva spazio anche alla letteratura d'inchiesta. Il 1° settembre, nel chiostro del Castello Grifeo, l'autore Pietro Grasso presenta il libro "'U Maxi". Il 31 luglio, sempre nel chiostro, il giornalista Lirio Abbate porta a Partanna la presentazione de "I diari del boss". Il calendario delle "Letture nel chiostro" prosegue con altri incontri: il 23 agosto con Adriana Pannitteri, autrice de "Il sangue delle donne", e l'8 settembre con Antonella Desirèe Giuffrè, autrice de "La seminatrice di coraggio".

Tradizione e territorio

Il 25 e 26 luglio torna la decima edizione di TipicuÈarte con la Sagra della Cipolla Rossa di Partanna, a cura dell'Associazione Belìce Valle: il 25 luglio è in programma il concerto della tribute band di Ultimo, "Vieni nel mio cuore". Il 29 e 30 agosto si tiene invece la Festa dell'Agricoltura, che il 29 agosto propone lo spettacolo di cabaret di Matranga e Minafò.

Musica, teatro e cultura

La III edizione del Festival "Musiche e parole per un'estate a Partanna", in collaborazione con la Fondazione Tusa, anima l'Area Archeologica di Contrada Stretto con un calendario fitto di appuntamenti tra luglio e settembre: dal reading "Le mille bolle blu" di e con Filippo Luna, alle conferenze di Massimo Cultraro ed Emilio Isgrò, fino ai concerti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e dell'Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori. Il 20 agosto, in piazza Falcone e Borsellino, va in scena "Cantando Sanremo", con la partecipazione della cantautrice partannese Francesca Scimonelli, in arte Venere.

Un'estate per tutti

Il cartellone dedica spazio anche alle famiglie e al benessere. Il 26 e 27 agosto torna "Urrà in transit", il minifestival di fantasia, storie e saltimbanchi curato da Belìce/EpiCentro della Memoria Viva, al Museo Urbano di via Caprera. Le sessioni di yoga al tramonto, a cura della S.S.D. Cross Fit Unbroken, sono in programma il 21 e 28 luglio e il 4 agosto nel Chiostro dell'Ex Monastero delle Benedettine. Non mancano tornei sportivi, tra cui il torneo di calcio in gabbia dal 17 al 19 agosto e la IV Giornata dello Sport il 12 settembre, oltre a mostre, concerti diffusi e performance itineranti in vari punti della città.

Info

  • Cosa: XXIV edizione di "Arte Musicultura", XX Rassegna Culturale Castello Grifeo
  • Dove: Partanna, centro storico, Area Archeologica di Contrada Stretto, Castello Grifeo e piazze cittadine
  • Quando: luglio, agosto e settembre 2026
  • Organizzazione: Comune di Partanna, in collaborazione con Fondazione Sebastiano Tusa, Parco Archeologico di Selinunte-Cave di Cusa-Pantelleria, Libero Consorzio Comunale di Trapani e altri partner del territorio









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