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Cronaca
21/07/2026 11:49:00

Malore durante un’escursione a Monte Cofano: 70enne recuperato con l’elicottero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/malore-durante-un-escursione-a-monte-cofano-70enne-recuperato-con-l-elicottero-450.jpg

Un escursionista di 70 anni è stato soccorso questa mattina a Monte Cofano, nel territorio trapanese, dopo essere stato colto da un malore ed essere rimasto bloccato lungo il percorso. Per recuperarlo è intervenuto un elicottero HH-139B dell’82° Centro Search and Rescue dell’Aeronautica Militare di Trapani, insieme al Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

L’uomo, di nazionalità italiana, aveva bisogno di assistenza medica e non era più in grado di proseguire autonomamente l’escursione.

 

Il decollo da Trapani

 

La richiesta di intervento è partita dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano di Trapani. Il Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico ha quindi disposto il decollo immediato dell’equipaggio in servizio di prontezza nazionale.

L’elicottero è partito alle 10:10 dall’aeroporto militare di Trapani e ha raggiunto Castellammare del Golfo, dove ha imbarcato un tecnico del Soccorso Alpino. Da lì si è diretto verso Monte Cofano.

 

Il recupero con il verricello

 

Individuato l’escursionista, l’equipaggio ha calato con il verricello un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e il tecnico del Soccorso Alpino.

Il settantenne è stato recuperato e trasportato immediatamente all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Non sono state rese note le sue condizioni.

Conclusa l’operazione, il tecnico del Soccorso Alpino è stato riaccompagnato a Castellammare del Golfo. L’elicottero è rientrato alla base di Trapani alle 11:30, riprendendo il servizio di allerta.

L’82° Centro Search and Rescue, reparto del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, garantisce il servizio di ricerca e soccorso 24 ore su 24. Interviene anche per la ricerca di persone disperse in mare o in montagna, per i trasporti sanitari urgenti e per il recupero di persone gravemente traumatizzate.



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