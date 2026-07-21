Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/07/2026 18:57:00

Incendio all'ingresso di Salemi, il sindaco Scalisi: "Fiamme domate, nessun ferito"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784653507-0-incendio-all-ingresso-di-salemi-il-sindaco-scalisi-fiamme-domate-nessun-ferito.jpg

È rientrata l'emergenza provocata dal vasto incendio che nelle scorse ore ha interessato l'ingresso di Salemi, nei pressi della Strada Statale 188, causando la temporanea chiusura dell'arteria e la deviazione del traffico proveniente da Marsala.

A fare il punto della situazione è stato il sindaco Vito Scalisi, che ha seguito l'evolversi dell'incendio pur trovandosi fuori sede, mantenendosi in costante contatto con le autorità impegnate nelle operazioni di spegnimento e coordinamento dell'emergenza.

 

Le fiamme sono state spente

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, l'incendio è stato completamente domato e non si registrano conseguenze per le persone. Dai primi accertamenti effettuati dalle autorità competenti, inoltre, il rogo non sembrerebbe avere origine dolosa, anche se saranno gli approfondimenti tecnici a chiarire con certezza le cause.

L'incendio aveva interessato un'area a ridosso della Statale 188, rendendo necessario interrompere temporaneamente la circolazione e predisporre percorsi alternativi per gli automobilisti.

 

 

 

Il ringraziamento ai soccorritori

Scalisi ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza a tutte le forze impegnate nell'emergenza.

«Un ringraziamento sentito – ha dichiarato – va ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale e alla Protezione Civile per il lavoro svolto nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Grazie anche alla Polizia Municipale per il supporto nella gestione della viabilità e dell'emergenza».

 

Determinante anche l'aiuto dei cittadini

Il sindaco ha voluto sottolineare anche il contributo offerto dalla comunità locale. Alcuni cittadini hanno infatti messo a disposizione le proprie autobotti, consentendo di avere un punto di approvvigionamento idrico nelle immediate vicinanze dell'area interessata dalle fiamme e agevolando così le operazioni di spegnimento.

«In momenti come questo – ha concluso Scalisi – emerge la vera forza di una comunità. A tutti va il mio più sincero grazie».



Cronaca | 2026-07-20 14:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/quattro-cuccioli-muoiono-sul-terrazzo-per-il-troppo-caldo-250.jpg

Quattro cuccioli muoiono sul terrazzo per il troppo caldo

Nove cani chiusi su un terrazzo al terzo piano, senza acqua fresca e con temperature superiori ai 40 gradi. Quattro cuccioli morti, altri due recuperati in condizioni gravissime. Tre cani adulti salvati, ma debilitati.È accaduto a Sciacca, in...







Native | 21/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-07-2026/1784639358-0-impianti-fotovoltaici-a-trapani-scegliere-soluzioni-efficienti-per-casa-e-impresa.jpg

Impianti fotovoltaici a Trapani, scegliere soluzioni efficienti per casa e...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...