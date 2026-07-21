Incendio all'ingresso di Salemi, il sindaco Scalisi: "Fiamme domate, nessun ferito"

È rientrata l'emergenza provocata dal vasto incendio che nelle scorse ore ha interessato l'ingresso di Salemi, nei pressi della Strada Statale 188, causando la temporanea chiusura dell'arteria e la deviazione del traffico proveniente da Marsala.
A fare il punto della situazione è stato il sindaco Vito Scalisi, che ha seguito l'evolversi dell'incendio pur trovandosi fuori sede, mantenendosi in costante contatto con le autorità impegnate nelle operazioni di spegnimento e coordinamento dell'emergenza.
Le fiamme sono state spente
Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, l'incendio è stato completamente domato e non si registrano conseguenze per le persone. Dai primi accertamenti effettuati dalle autorità competenti, inoltre, il rogo non sembrerebbe avere origine dolosa, anche se saranno gli approfondimenti tecnici a chiarire con certezza le cause.
L'incendio aveva interessato un'area a ridosso della Statale 188, rendendo necessario interrompere temporaneamente la circolazione e predisporre percorsi alternativi per gli automobilisti.
Il ringraziamento ai soccorritori
Scalisi ha voluto esprimere pubblicamente la propria riconoscenza a tutte le forze impegnate nell'emergenza.
«Un ringraziamento sentito – ha dichiarato – va ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale e alla Protezione Civile per il lavoro svolto nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Grazie anche alla Polizia Municipale per il supporto nella gestione della viabilità e dell'emergenza».
Determinante anche l'aiuto dei cittadini
Il sindaco ha voluto sottolineare anche il contributo offerto dalla comunità locale. Alcuni cittadini hanno infatti messo a disposizione le proprie autobotti, consentendo di avere un punto di approvvigionamento idrico nelle immediate vicinanze dell'area interessata dalle fiamme e agevolando così le operazioni di spegnimento.
«In momenti come questo – ha concluso Scalisi – emerge la vera forza di una comunità. A tutti va il mio più sincero grazie».