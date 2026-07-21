Escursionista ha un malore a Marettimo: recuperato dal Soccorso Alpino e un elicottero militare

21/07/2026 08:06:00

Un escursionista di 36 anni è stato soccorso nella tarda mattinata di ieri sull'isola di Marettimo dopo essere stato colto da un grave malore mentre percorreva uno dei sentieri dell'isola, in una giornata caratterizzata da temperature elevate e forte umidità.

L'uomo, dopo aver lasciato il centro abitato per un'escursione, intorno a mezzogiorno non è stato più in grado di proseguire a causa del malessere. È stato lui stesso a lanciare l'allarme chiamando il Numero Unico di Emergenza 112.

Attivata la macchina dei soccorsi

La richiesta è stata trasferita alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha immediatamente attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Considerata la posizione impervia dell'escursionista, il Soccorso Alpino ha richiesto il supporto dell'Aeronautica Militare. In pochi minuti è decollato dall'aeroporto militare di Trapani un elicottero dell'82° Centro Search and Rescue, con a bordo anche un tecnico di elisoccorso del CNSAS.

Recuperato con il verricello

Una volta individuato lungo il sentiero, l'uomo è stato raggiunto grazie a una manovra di calata con verricello effettuata dal personale dell'Aeronautica Militare e dal tecnico del Soccorso Alpino.

Dopo una prima valutazione sanitaria sul posto, il trentaseienne è stato recuperato a bordo dell'elicottero e trasportato all'ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani, dove è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti e le cure necessarie.

Il caldo torna a mettere a rischio gli escursionisti

L'intervento conferma quanto le alte temperature di questi giorni possano rappresentare un pericolo anche per chi frequenta sentieri naturalistici e aree protette. Prima di affrontare un'escursione è fondamentale valutare le condizioni meteo, scegliere gli orari meno caldi, portare con sé un'adeguata scorta d'acqua e non sottovalutare i segnali di affaticamento.

L'operazione si è conclusa con successo grazie alla consolidata collaborazione tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani e l'Aeronautica Militare. Un ruolo determinante è stato svolto dall'82° Centro SAR di Trapani, sotto il coordinamento del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico e del Rescue Coordination Centre dell'Aeronautica Militare, che hanno diretto l'intera missione di soccorso.



